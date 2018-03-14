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240 тисяч «під подушкою», квартира в Луцьку і чуже авто: що має Боратинський сільський голова

240 тисяч «під подушкою», квартира в Луцьку і чуже авто: що має Боратинський сільський голова
Боратинський сільський голова Сергій Яручик задекларував земельну ділянку, квартиру в Луцьку, чуже авто, зарплату і готівку.

Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

У власності Сергія Яручика - земля в Боратині на 0,12 га, 1,5817 га, квартира в Луцьку площею 64 кв. м, житловий будинок у спільній власності з батьком Олександром та матір'ю Марією у Новоставі на 79,7 кв. м. Олександр Яручик має також будинок площею 233 кв. м, земля на 0,1259 га у Зміїнці, квартира в Луцьку на 31,5 кв. м, земля на 1,9824 га, 0,12 га у Боратині, на 0,24 га у Зміїнці.

Боратинський сільський голова має право користування на авто Suzuki Grand Vitara 2007 року випуску, що належить Людмилі Шустер.

За рік Сергій Яручик заробив 701 090 гривень, тобто понад 58 тисяч у місяць, отримав 4000 гривень від надання майна в оренду. Батько отримав 28200 гривень пенсії і також 4000 гривень від надання майна в оренду, мати - 25288 гривень пенсії.

Готівкою сільський голова тримає 30 000 гривень, 3000 євро та 4000 доларів, тобто майже 240 тисяч гривень, у банку - 248 726 гривень. Батько має готівкою 20000 гривень, мати - 18000 гривень.

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Теги: декларація, Сергій Яручик, Боратин
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