У Луцьку біля гуртожитку чоловік погрожував студентам пістолетом. ФОТО

У Луцьку затримали зухвалого правопорушника.Так, 30 березня, близько 20 години до поліції звернувся 19-річний студент та повідомив про погрози невідомого у сторону його компанії, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Юнаки перебували на прилеглій території біля гуртожитку, коли зловмисник підійшов до них, дістав предмет, схожий на пістолет, та погрожував вбити. Налякані хлопці сприйняли погрози застосування зброї як реальні і тому сповістили про це правоохоронців.На місце негайно прибула рота поліції особливого призначення та слідчо-оперативна група. Правопорушника виявили неподалік вказаного місця, він був із явними ознаками алкогольного сп’яніння та вже намагався втекти.При собі чоловік мав предмет, схожий на пістолет та газовий балончик. Усе це вилучили та направили на відповідні експертизи. Для з’ясування обставин інциденту всіх учасників події доставили до Луцького районного управління ГУНП у Волинській області.Органом досудового розслідування відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 1 ст. 129 КК України (Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози). Триває досудове розслідування.