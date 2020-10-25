У Луцьку помер лікар-анестезіолог

Георгій Артурович Міх.



Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.



Георгій Міх народився у 1961 році, з 1985 року працював у лікарні Луцька. У 1993 році йому було присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.



"Георгій Артурович був висококваліфікованим лікарем, наставником молодих спеціалістів, чуйною та доброзичливою людиною.

Колектив лікарні висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного", - йдеться у повідомлені.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.

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