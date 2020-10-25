вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку помер лікар-анестезіолог

У Луцьку помер лікар-анестезіолог
Помер лікар-анестезіолог Луцької міської клінічної лікарні Георгій Артурович Міх.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Георгій Міх народився у 1961 році, з 1985 року працював у лікарні Луцька. У 1993 році йому було присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.

"Георгій Артурович був висококваліфікованим лікарем, наставником молодих спеціалістів, чуйною та доброзичливою людиною.
Колектив лікарні висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного", - йдеться у повідомлені.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: помер, лікар, анестезіолог
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вісім смертей та 490 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:06
Скоїв понад 10 крадіжок: на Волині спіймали злочинця
Сьогодні, 09:50
У Луцьку помер лікар-анестезіолог
Сьогодні, 09:38
Хто з волинян володіє біткоїнами та іншою криптовалютою
Сьогодні, 09:23
Розшукали 11-річного хлопця з Луцька, який не повернувся зі школи додому
Сьогодні, 09:16
Схожі новини
У Луцьку помер відомий лікар-онколог У Луцьку помер відомий лікар-онколог
25 жовтень, 2020, 19:40
Помер відомий волинський гінеколог Помер відомий волинський гінеколог
07 вересень, 2019, 09:35
Звинувачений у пиятиці анестезіолог продовжує працювати у дитячій лікарні. ВІДЕО Звинувачений у пиятиці анестезіолог продовжує працювати у дитячій лікарні. ВІДЕО
06 квітень, 2016, 12:43
Помер відомий український мовознавець, родом з Волині Помер відомий український мовознавець, родом з Волині
27 березень, 22:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сапери знищили 12 боєприпасів
Сьогодні, 10:18
 0
Вісім смертей та 490 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:06
 0
Скоїв понад 10 крадіжок: на Волині спіймали злочинця
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку помер лікар-анестезіолог
Сьогодні, 09:38
 0
Хто з волинян володіє біткоїнами та іншою криптовалютою
Сьогодні, 09:23
 0
Медіа
відео
1/8