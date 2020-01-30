На Волині сапери знищили 12 боєприпасів





Про це



Напередодні, в лісовому масиві неподалік села Цегів Горохівського району місцеве населенням виявило підозрілі металевих предмети, схожі на вибухонебезпечні.



Для ідентифікації боєприпасів на місце події приїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області, які з'ясували, що це 8 артилерійських снарядів калібру 122 та 76-міліметрів часів Другої світової війни.



Окрім цього, сапери ДСНС вилучили та знешкодили одну ручну гранату, знайдену поблизу селища Турійськ, та ще три 152-міліметрові артилерійські снаряди часів минулої війни, виявлені свідомими громадянами поблизу села Дубове Ковельського району.



Усі вибухонебезпечні предмети сапери ДСНС знищили на спеціальному підривному майданчику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 31 березня група піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України у Волинській області знищила 12 боєприпасів часів минулої війни.Про це інформує ДСНС у Волинській області.Напередодні, в лісовому масиві неподалік села Цегів Горохівського району місцеве населенням виявило підозрілі металевих предмети, схожі на вибухонебезпечні.Для ідентифікації боєприпасів на місце події приїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області, які з'ясували, що це 8 артилерійських снарядів калібру 122 та 76-міліметрів часів Другої світової війни.Окрім цього, сапери ДСНС вилучили та знешкодили одну ручну гранату, знайдену поблизу селища Турійськ, та ще три 152-міліметрові артилерійські снаряди часів минулої війни, виявлені свідомими громадянами поблизу села Дубове Ковельського району.Усі вибухонебезпечні предмети сапери ДСНС знищили на спеціальному підривному майданчику.

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