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На Волині сапери знищили 12 боєприпасів

На Волині сапери знищили 12 боєприпасів
Вчора, 31 березня група піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України у Волинській області знищила 12 боєприпасів часів минулої війни.

Про це інформує ДСНС у Волинській області.

Напередодні, в лісовому масиві неподалік села Цегів Горохівського району місцеве населенням виявило підозрілі металевих предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Для ідентифікації боєприпасів на місце події приїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області, які з'ясували, що це 8 артилерійських снарядів калібру 122 та 76-міліметрів часів Другої світової війни.

Окрім цього, сапери ДСНС вилучили та знешкодили одну ручну гранату, знайдену поблизу селища Турійськ, та ще три 152-міліметрові артилерійські снаряди часів минулої війни, виявлені свідомими громадянами поблизу села Дубове Ковельського району.

Усі вибухонебезпечні предмети сапери ДСНС знищили на спеціальному підривному майданчику.

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Теги: Волинь, боєприпаси, вибухівка, сапери, ДСНС
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