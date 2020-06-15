Весняний призов 2021: скількох волинян відправлять на військову службу до Нацгвардії





У військовій частині 1141 Нацгвардії, що у Луцьку, повідомили, скільки волинян призвуть до НГУ.



Він регламентується законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», указом Президента України від 24 лютого 2021 року № 71/2021. Окрім того, 24 березня Кабінет міністрів затвердив кількісний склад громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, а також визначив обсяг видатків для проведення призову у квітні-червні 2021 року. Відтак, весняний призов триватиме з 1 квітня до 30 червня 2021 року.



Як розповів офіцер служби кадрової роботи військової частини 1141 майор Володимир Шнит, під час весняного призову 2021 до Національної гвардії України з Волині планують призвати 125 чоловіків. Усі вони будуть направлені для проходження строкової служби у військових частинах Нацгвардії різних регіонів України. Що стосується військової частини 1141, то за час весняної кампанії планується призвати 25 чоловік: по 10 з Харківщини та Закарпаття і 5 волинян.



Усього за цей період в Україні планується призвати 14 246 осіб, з них до:

- Збройних Сил України– 6 500 осіб,

- Національної гвардії – 4 646 осіб,

- Держприкордонслужби – 2 500 осіб,

- Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб.



Фото - ілюстративне



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