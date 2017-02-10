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У Луцьку жителі 40-го кварталу – без опалення

У Луцьку жителі 40-го кварталу – без опалення
Через витік на тепловій мережі 40а кварталу з 09:00 тимчасово без опалення залишилися ряд житлових будинків на вулицях Домни Гордіюк та Наливайка.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Йдеться про будинки на вул. Домни Гордіюк, 2, 4, 4-а, 8, вул. Наливайка, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, а також ДНЗ №37.

Нині ведуться роботи із ліквідації витоку. Орієнтовний час завершення робіт та відновлення послуги - сьогодні після 16:00.

Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

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Теги: Луцьк, аварія, опалення
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