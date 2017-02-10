У Луцьку жителі 40-го кварталу – без опалення
Сьогодні, 13:16
Через витік на тепловій мережі 40а кварталу з 09:00 тимчасово без опалення залишилися ряд житлових будинків на вулицях Домни Гордіюк та Наливайка.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Йдеться про будинки на вул. Домни Гордіюк, 2, 4, 4-а, 8, вул. Наливайка, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, а також ДНЗ №37.
Нині ведуться роботи із ліквідації витоку. Орієнтовний час завершення робіт та відновлення послуги - сьогодні після 16:00.
Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Йдеться про будинки на вул. Домни Гордіюк, 2, 4, 4-а, 8, вул. Наливайка, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, а також ДНЗ №37.
Нині ведуться роботи із ліквідації витоку. Орієнтовний час завершення робіт та відновлення послуги - сьогодні після 16:00.
Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Куди піти у Луцьку на вихідних 3–4 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Реформа освіти: які школи Луцька будуть ліцеями-гімназіями
Сьогодні, 13:25
У Луцьку жителі 40-го кварталу – без опалення
Сьогодні, 13:16
Через смерть найбільшого лева у Луцькому зоопарку може поселитися новий король звірів
Сьогодні, 12:51