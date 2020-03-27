На Волині батька із сином судитимуть за браконьєрство

Двох жителів села Бродятино Ковельського району обвинувачують у незаконному вилові риби.Так, удень 25 березня 53-річний волинянин разом із 27-річним сином, використовуючи заборонені знаряддя лову – монониткові сітки – виловили в озері Оріхове у гідрологічному заказнику "Оріхівіський" на Ковельщині 269 рибин, завдавши шкоди на суму понад 38 тисяч гривень, - пише пресслужба прокуратури Волині.Виявили браконьєрів одразу після вчинення злочину працівники поліції та рибпатрульні.У ході досудового розслідування кримінального провадження волиняни відшкодували завдані їхніми незаконними діями збитки й щиро розкаялися у вчиненому.Невдовзі вони постануть перед судом, який визначить їм міру покарання.Зауважимо, що згідно із санкцією ч.1 ст. 249 КК України незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-51000 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років.