У «Цуманській пущі» – новий керівник





Про це



Новим керівником «Цуманської пущі» став Віталій Деркач. Відомо, що раніше він очолював Черемський природний заповідник.



Сьогодні, 2 квітня, начальник управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Валентин Кухарик представив колективу нового директора.



Зауважимо, що багато років очільником національного парку був Ігор Квач.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» відтепер новий директор.Про це йдеться на фейсбук-сторінці нацпарку.Новим керівником «Цуманської пущі» став. Відомо, що раніше він очолював Черемський природний заповідник.Сьогодні, 2 квітня, начальник управління екології та природних ресурсів Волинської ОДАпредставив колективу нового директора.Зауважимо, що багато років очільником національного парку був

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