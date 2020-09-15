У «Цуманській пущі» – новий керівник
Сьогодні, 17:10
У Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» відтепер новий директор.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці нацпарку.
Новим керівником «Цуманської пущі» став Віталій Деркач. Відомо, що раніше він очолював Черемський природний заповідник.
Сьогодні, 2 квітня, начальник управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Валентин Кухарик представив колективу нового директора.
Зауважимо, що багато років очільником національного парку був Ігор Квач.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці нацпарку.
Новим керівником «Цуманської пущі» став Віталій Деркач. Відомо, що раніше він очолював Черемський природний заповідник.
Сьогодні, 2 квітня, начальник управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Валентин Кухарик представив колективу нового директора.
Зауважимо, що багато років очільником національного парку був Ігор Квач.
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