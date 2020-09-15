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У «Цуманській пущі» – новий керівник

У «Цуманській пущі» – новий керівник
У Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» відтепер новий директор.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці нацпарку.

Новим керівником «Цуманської пущі» став Віталій Деркач. Відомо, що раніше він очолював Черемський природний заповідник.

Сьогодні, 2 квітня, начальник управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Валентин Кухарик представив колективу нового директора.

Зауважимо, що багато років очільником національного парку був Ігор Квач.

У «Цуманській пущі» – новий керівник

У «Цуманській пущі» – новий керівник

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Теги: Волинь, Цуманська пуща, нацпарк, новий керівник
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