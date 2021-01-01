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Як на Світязі готуються до нового туристичного сезону. ВІДЕО

Як на Світязі готуються до нового туристичного сезону. ВІДЕО
На Світязі на повну готуються до нового туристичного сезону. Минулоріч пандемія коронавірусу спричинила рекордний бум відпочивальників. Не менше туристів очікують і цього року.

Про це йдеться у сюжеті "12 каналу".

Директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька розповіла, екологічнии збір в рази був більший в попередньому році. Вдалося зібрати 1 мільйон 430 тисяч гривень.

"Це побило усі рекорди", - сказала Марія Христецька.

В планах - розширити центральні пляжі. Аби зняти таку кількість відпочивальників, яка була в попередньому році, готують ще одну локацію.

Обіцяють, що у цьому році не буде звичних проблем з каналізацією. Будівництво очисних споруд - вже на фініші. До літа завершать.

Замість біотуалетів з'являться стаціонарні сучасні вбиральні.

"Орієнтовно, на 90% виконаний проєкт. Наразі будуть відбуватися тестові випробування, які покажуть стан готовності будівництва цієї каналізаційної мережі", - зауважив секретар Шацької селищної ради Богдан Тимощук.

До усіх цих вигод вестиме відремонтована дорога. Реконструкцію 9-кілометрового відрізка шляху вже розпочали. Тутешні обіцяють туристам, що відпочинок на Шацькому приозер'ї цьогоріч буде значно комфортнішим.


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Теги: Світязь, новий сезон, підготовка
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