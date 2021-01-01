Як на Світязі готуються до нового туристичного сезону. ВІДЕО





Про це йдеться у



Директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька розповіла, екологічнии збір в рази був більший в попередньому році. Вдалося зібрати 1 мільйон 430 тисяч гривень.



"Це побило усі рекорди", - сказала Марія Христецька.



В планах - розширити центральні пляжі. Аби зняти таку кількість відпочивальників, яка була в попередньому році, готують ще одну локацію.



Обіцяють, що у цьому році не буде звичних проблем з каналізацією. Будівництво очисних споруд - вже на фініші. До літа завершать.



Замість біотуалетів з'являться стаціонарні сучасні вбиральні.



"Орієнтовно, на 90% виконаний проєкт. Наразі будуть відбуватися тестові випробування, які покажуть стан готовності будівництва цієї каналізаційної мережі", - зауважив секретар Шацької селищної ради Богдан Тимощук.



До усіх цих вигод вестиме відремонтована дорога. Реконструкцію 9-кілометрового відрізка шляху вже розпочали. Тутешні обіцяють туристам, що відпочинок на Шацькому приозер'ї цьогоріч буде значно комфортнішим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Світязі на повну готуються до нового туристичного сезону. Минулоріч пандемія коронавірусу спричинила рекордний бум відпочивальників. Не менше туристів очікують і цього року.Про це йдеться у сюжеті "12 каналу" Директорка Шацького національного природного паркурозповіла, екологічнии збір в рази був більший в попередньому році. Вдалося зібрати 1 мільйон 430 тисяч гривень."Це побило усі рекорди", - сказала Марія Христецька.В планах - розширити центральні пляжі. Аби зняти таку кількість відпочивальників, яка була в попередньому році, готують ще одну локацію.Обіцяють, що у цьому році не буде звичних проблем з каналізацією. Будівництво очисних споруд - вже на фініші. До літа завершать.Замість біотуалетів з'являться стаціонарні сучасні вбиральні."Орієнтовно, на 90% виконаний проєкт. Наразі будуть відбуватися тестові випробування, які покажуть стан готовності будівництва цієї каналізаційної мережі", - зауважив секретар Шацької селищної радиДо усіх цих вигод вестиме відремонтована дорога. Реконструкцію 9-кілометровогоТутешні обіцяють туристам, що відпочинок на Шацькому приозер'ї цьогоріч буде значно комфортнішим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію