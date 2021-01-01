Як на Світязі готуються до нового туристичного сезону. ВІДЕО
Сьогодні, 19:08
На Світязі на повну готуються до нового туристичного сезону. Минулоріч пандемія коронавірусу спричинила рекордний бум відпочивальників. Не менше туристів очікують і цього року.
Про це йдеться у сюжеті "12 каналу".
Директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька розповіла, екологічнии збір в рази був більший в попередньому році. Вдалося зібрати 1 мільйон 430 тисяч гривень.
"Це побило усі рекорди", - сказала Марія Христецька.
В планах - розширити центральні пляжі. Аби зняти таку кількість відпочивальників, яка була в попередньому році, готують ще одну локацію.
Обіцяють, що у цьому році не буде звичних проблем з каналізацією. Будівництво очисних споруд - вже на фініші. До літа завершать.
Замість біотуалетів з'являться стаціонарні сучасні вбиральні.
"Орієнтовно, на 90% виконаний проєкт. Наразі будуть відбуватися тестові випробування, які покажуть стан готовності будівництва цієї каналізаційної мережі", - зауважив секретар Шацької селищної ради Богдан Тимощук.
До усіх цих вигод вестиме відремонтована дорога. Реконструкцію 9-кілометрового відрізка шляху вже розпочали. Тутешні обіцяють туристам, що відпочинок на Шацькому приозер'ї цьогоріч буде значно комфортнішим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті "12 каналу".
Директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька розповіла, екологічнии збір в рази був більший в попередньому році. Вдалося зібрати 1 мільйон 430 тисяч гривень.
"Це побило усі рекорди", - сказала Марія Христецька.
В планах - розширити центральні пляжі. Аби зняти таку кількість відпочивальників, яка була в попередньому році, готують ще одну локацію.
Обіцяють, що у цьому році не буде звичних проблем з каналізацією. Будівництво очисних споруд - вже на фініші. До літа завершать.
Замість біотуалетів з'являться стаціонарні сучасні вбиральні.
"Орієнтовно, на 90% виконаний проєкт. Наразі будуть відбуватися тестові випробування, які покажуть стан готовності будівництва цієї каналізаційної мережі", - зауважив секретар Шацької селищної ради Богдан Тимощук.
До усіх цих вигод вестиме відремонтована дорога. Реконструкцію 9-кілометрового відрізка шляху вже розпочали. Тутешні обіцяють туристам, що відпочинок на Шацькому приозер'ї цьогоріч буде значно комфортнішим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
Як на Світязі готуються до нового туристичного сезону. ВІДЕО
Сьогодні, 19:08
На Рівненщині п'яний водій на «євробляхах» так втікав від поліцейських, що влетів в їхнє авто
Сьогодні, 18:35