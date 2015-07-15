Про що сьогодні майже годину говорили Зеленський і Байден

Джозеф Байден у 50-хвилинній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у підтримці України у боротьбі з російською агресією та тих українських реформ.



Про розмову з Байденом Зеленський написав у Twitter.

«Радий поговорити з президентом США. Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій.

Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців», - заявив глава держави.



«Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив в підтримці реформ, що проводяться в Україні, - про це пише



За словами президента США, він має повну інформацію про те, що відбувається в Україні й навколо неї. Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Це була хороша розмова. Вона тривала близько 50 хвилин», - сказав керівник ОП Андрій Єрмак агентству



Президент України під час бесіди запросив президента США взяти участь у саміті «Кримської платформи».

«Президент Байден підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму», - пишуть у Боліму домі.



Байден підкреслив прихильність його адміністрації активізації стратегічного партнерства з Україною на підтримку боротьби президента Зеленського з корупцією і реалізації програми реформ. Заснованої на спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України.



«Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних устремлінь України. Вони також обговорили важливість тісної співпраці США й України для стримування пандемії Covid-19 і зміцнення демократії», - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент СШАу 50-хвилинній розмові з президентом Українизапевнив у підтримці України у боротьбі з російською агресією та тих українських реформ.Про розмову з Байденом Зеленський написав у Twitter.«Радий поговорити з президентом США. Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій.Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців», - заявив глава держави.«Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив в підтримці реформ, що проводяться в Україні, - про це пише gazeta.ua За словами президента США, він має повну інформацію про те, що відбувається в Україні й навколо неї. Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Це була хороша розмова. Вона тривала близько 50 хвилин», - сказав керівник ОПагентству Інтерфакс-Україна Президент України під час бесіди запросив президента США взяти участь у саміті «Кримської платформи».«Президент Байден підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму», - пишуть у Боліму домі.Байден підкреслив прихильність його адміністрації активізації стратегічного партнерства з Україною на підтримку боротьби президента Зеленського з корупцією і реалізації програми реформ. Заснованої на спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України.«Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних устремлінь України. Вони також обговорили важливість тісної співпраці США й України для стримування пандемії Covid-19 і зміцнення демократії», - йдеться в повідомленні.

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