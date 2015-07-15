Про що сьогодні майже годину говорили Зеленський і Байден
Сьогодні, 21:15
Президент США Джозеф Байден у 50-хвилинній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у підтримці України у боротьбі з російською агресією та тих українських реформ.
Про розмову з Байденом Зеленський написав у Twitter.
«Радий поговорити з президентом США. Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій.
Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців», - заявив глава держави.
«Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив в підтримці реформ, що проводяться в Україні, - про це пише gazeta.ua.
За словами президента США, він має повну інформацію про те, що відбувається в Україні й навколо неї. Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Це була хороша розмова. Вона тривала близько 50 хвилин», - сказав керівник ОП Андрій Єрмак агентству Інтерфакс-Україна.
Президент України під час бесіди запросив президента США взяти участь у саміті «Кримської платформи».
«Президент Байден підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму», - пишуть у Боліму домі.
Байден підкреслив прихильність його адміністрації активізації стратегічного партнерства з Україною на підтримку боротьби президента Зеленського з корупцією і реалізації програми реформ. Заснованої на спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України.
«Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних устремлінь України. Вони також обговорили важливість тісної співпраці США й України для стримування пандемії Covid-19 і зміцнення демократії», - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про розмову з Байденом Зеленський написав у Twitter.
«Радий поговорити з президентом США. Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій.
Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців», - заявив глава держави.
«Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив в підтримці реформ, що проводяться в Україні, - про це пише gazeta.ua.
За словами президента США, він має повну інформацію про те, що відбувається в Україні й навколо неї. Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Це була хороша розмова. Вона тривала близько 50 хвилин», - сказав керівник ОП Андрій Єрмак агентству Інтерфакс-Україна.
Президент України під час бесіди запросив президента США взяти участь у саміті «Кримської платформи».
«Президент Байден підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму», - пишуть у Боліму домі.
Байден підкреслив прихильність його адміністрації активізації стратегічного партнерства з Україною на підтримку боротьби президента Зеленського з корупцією і реалізації програми реформ. Заснованої на спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України.
«Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних устремлінь України. Вони також обговорили важливість тісної співпраці США й України для стримування пандемії Covid-19 і зміцнення демократії», - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Про що сьогодні майже годину говорили Зеленський і Байден
Сьогодні, 21:15
У Луцьку цього року облаштують п’ять спортмайданчиків
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
Як на Світязі готуються до нового туристичного сезону. ВІДЕО
Сьогодні, 19:08