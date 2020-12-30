До ЗСУ відправили перших призовників з Нововолинська. ФОТО





Майбутніх захисників благословив та окропив свяченою водою настоятель Свято-Духівського собору, митрофорний протоієрей Степан Фульмес, - йдеться на сайті Новолинської міської ради.



Військовий комісар Олександр Полянко подякував хлопцям за їхній вибір та побажав вірно та самовіддано служити на благо Батьківщини. Провести призовників прийшли рідні та близькі.



Весняний призов на строкову військову службу розпочався 1 квітня. Триватиме він до 30 червня. До лав Збройних сил України планують призвати 39 нововолинців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Новолинську 5 квітня відбулися урочисті випровадини на строкову службу. З Нововолинського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відправили перших сім призовників віком 18 – 27 років.Майбутніх захисників благословив та окропив свяченою водою настоятель Свято-Духівського собору, митрофорний протоієрей, - йдеться на сайті Новолинської міської ради.Військовий комісарподякував хлопцям за їхній вибір та побажав вірно та самовіддано служити на благо Батьківщини. Провести призовників прийшли рідні та близькі.Весняний призов на строкову військову службу розпочався 1 квітня. Триватиме він до 30 червня. До лав Збройних сил України планують призвати 39 нововолинців.

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