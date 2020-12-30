До ЗСУ відправили перших призовників з Нововолинська. ФОТО
Сьогодні, 02:16
У Новолинську 5 квітня відбулися урочисті випровадини на строкову службу. З Нововолинського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відправили перших сім призовників віком 18 – 27 років.
Майбутніх захисників благословив та окропив свяченою водою настоятель Свято-Духівського собору, митрофорний протоієрей Степан Фульмес, - йдеться на сайті Новолинської міської ради.
Військовий комісар Олександр Полянко подякував хлопцям за їхній вибір та побажав вірно та самовіддано служити на благо Батьківщини. Провести призовників прийшли рідні та близькі.
Весняний призов на строкову військову службу розпочався 1 квітня. Триватиме він до 30 червня. До лав Збройних сил України планують призвати 39 нововолинців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Майбутніх захисників благословив та окропив свяченою водою настоятель Свято-Духівського собору, митрофорний протоієрей Степан Фульмес, - йдеться на сайті Новолинської міської ради.
Військовий комісар Олександр Полянко подякував хлопцям за їхній вибір та побажав вірно та самовіддано служити на благо Батьківщини. Провести призовників прийшли рідні та близькі.
Весняний призов на строкову військову службу розпочався 1 квітня. Триватиме він до 30 червня. До лав Збройних сил України планують призвати 39 нововолинців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
До ЗСУ відправили перших призовників з Нововолинська. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Зі «Старого Луцька» пішов баскетболіст
Сьогодні, 01:13
Українські поліцейські працюватимуть в Катарі на ЧС-2022
Сьогодні, 00:15
6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донбасі загинув український військовий
05 квітень, 23:35