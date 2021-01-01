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Радіосеріал про Лесю Українку доступний до слухання

Радіосеріал про Лесю Українку доступний до слухання
Спецпроєкт «Леся Українка. 30 радіоісторій», перша серія якого вийшла 25 лютого на UA: Радіо Культура, доступний для прослуховування.

Про це повідомляє Читомо.

Сценарій для радіосеріалу створив письменник Мирослав Лаюк. Голосами історій стали зірки театру й кіно: Євген Нищук, Дмитро Рибалевський, Римма Зюбіна, Ольга Сумська, Марина Кошкіна, Таня Гаврилюк та інші актори.

Прослухати усі 30 радіоісторій можна ТУТ.

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Теги: Леся Українка
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