У Луцьку пришвидшать ремонти доріг
Сьогодні, 13:30
У Луцьку пришвидшать темпи поточного ремонту доріг.
Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук доручив директору департаменту ЖКГ Миколі Осіюку у найкоротші терміни провести поточні ремонти доріг, аби максимально швидко забезпечити мешканцям громади комфортний проїзд вулицями.
Окрім того, місто якнайшвидше повинні придбати від залишків піску, піщано-соляної, щебенево-соляної сумішей.
«Не може бути такого, що їде авто, а за ним йде пил, що розповсюджується на тротуари, на людей і так далі», - зазначив Поліщук.
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Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук доручив директору департаменту ЖКГ Миколі Осіюку у найкоротші терміни провести поточні ремонти доріг, аби максимально швидко забезпечити мешканцям громади комфортний проїзд вулицями.
Окрім того, місто якнайшвидше повинні придбати від залишків піску, піщано-соляної, щебенево-соляної сумішей.
«Не може бути такого, що їде авто, а за ним йде пил, що розповсюджується на тротуари, на людей і так далі», - зазначив Поліщук.
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