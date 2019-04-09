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У Луцьку пришвидшать ремонти доріг

У Луцьку пришвидшать ремонти доріг
У Луцьку пришвидшать темпи поточного ремонту доріг.

Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук доручив директору департаменту ЖКГ Миколі Осіюку у найкоротші терміни провести поточні ремонти доріг, аби максимально швидко забезпечити мешканцям громади комфортний проїзд вулицями.

Окрім того, місто якнайшвидше повинні придбати від залишків піску, піщано-соляної, щебенево-соляної сумішей.

«Не може бути такого, що їде авто, а за ним йде пил, що розповсюджується на тротуари, на людей і так далі», - зазначив Поліщук.

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Теги: ремонти, дороги, Луцьк, прибирання
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