У двох районах на Волині у посівах ріпака знайшли небезпечного жука-прихованохоботника

Під час проведення фітосанітарного моніторингу посівів озимого ріпаку в Луцькому та Володимир-Волинському районах фахівці виявили жуків-прихованохоботників.Про це інформують на сайті Держпродспоживслужби України.Зимують жуки прихованохоботників у ґрунті. З місць зимівлі виходять при температурі повітря понад 6 оС. Масовий виліт розпочинається при температурі повітря близько 12 оС. Заселення починається з країв і поступово поширюється на всю площу. Відчуваючи загрозу, жук спадає із рослини ріпаку, завмирає, тому його важко знайти на посівах. Розвивається жук в одному поколінні.Згідно ст. 5,6 Закону України «Про захист рослин», спеціалістам господарств усіх форм власності необхідно проводити систематичні обстеження посівів та своєчасне здійснення рекомендованих заходів щодо захисту рослин. Обприскують за середньодобової температури вище 6 °С, важливо це зробити до початку яйцекладки. В умовах холодної і довгої весни обприскати посіви повторно.