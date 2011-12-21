Повідомили, хто очолить музей в Рокинях

Роман Ковальчук, очільник СК «Герць» та Федерації рукопашу гопак міста Луцька.

Про це він розповів в ефірі



За словами Ковальчука, у понеділок, 5 квітня, відбулися збори співзасновників музею, на яких ухвалили відповідне рішення.

Нагадаємо, Олександр Середюк йде з посади директора Музею-скансену в Рокинях. Він має намір продовжити роботу в музеї як науковець.



Також нагадаємо, що співзасновниками музею є Олександр Середюк і Волинська обласна рада. Згідно із статутом, аби ухвалити будь-яке рішення, потрібна згода не менш ніж 60% акціонерів. Волинська обласна рада має 51% акцій.



«І Олександр Миколайович не може без них ухвалити рішення, і обласна рада без нього не може цього зробити», – каже Роман Ковальчук.



«Врешті-решт я знайшов певне порозуміння з Олександром Миколайовичем. Мені ця тема дуже цікава. Оскільки я бачу, в якому стані зараз музей. Дуже багато там різних процесів. Олександр Миколайович справді не хоче відійти на пенсію, він хоче перейти більше в наукову роботу. Зрештою, я його розумію і підтримую. Йому вже 70 років. Він вже дуже багато зробив», – розповідає претендент на посаду директора музею.



Роман Ковальчук каже, що знайомий із Олександром Середюком давно. Свого часу він підпрацьовував у музеї, вів тренування у Школі козацього гарту Середюка. Разом вони літали на запрошення української діаспори в Канаду.« І років три чи чотири поспіль я там таборую своїх дітей. Тому що музей люб’язно надавав територію, і була можливість там таборуватися», – веде далі Ковальчук.



«Але я розумію, що в 2011-2012 році там було дуже багато відвідувачів. Музей рухався, розвивався. А зараз я побачив, що насправді музею треба надати новий подих. І я вирішив, що я можу дати цей подих. Тому що в мене є бажання, розуміння, в мене є навіть відповідна освіта вища (спеціальність – управління персоналом і економіка праці). Мені це дуже цікаво. Плюс козацьке бойове мистецтво. Мені взагалі це все дуже притаманно», – зазначає керівник СК «Герць» та Федерації рукопашу гопак міста Луцька.



За словами Романа Ковальчука, він розробив план розвитку музею і представив його Олександру Середюку.

«Ми з ним багато про це спілкувалися, багато говорили. І врешті-решт він погодився на те, щоб я очолив і став директором музею. Далі, оскільки він одноосібно не ухвалює рішення і вони не змогли знайти спілкування з обласною радою (Ооласна рада останнього разу не виділила кошти на розвиток музею, дуже мало – щоб один квартал прожити) я розумів, що мені треба йти і там з кимсь спілкуватися», – каже Ковальчук.



Він представив той самий план розвитку музею і голові Волинської обласної ради Григорію Недопаду.

«Я почув там якісь там моменти і побажання, що Григорій Вікторович хотів, як він взагалі бачить музей. І найголовніше я почув, що в нього є також бажання, щоб цей музей розвивався, щоб він був перлиною Волинської області. Я зрозумів, що з його боку є підтримка, є бачення. І він підтримав мене. І фактично сьогодні (5 квітня – ред.) збори засновників вирішили обрати мене директором. Вже рішення скріпили своїми підписами засновники. Далі вже процес іде оформлення цього всього», – коментує Роман Ковальчук.



Водночас Волинська обласна рада пропонує передати свою частку (51 %) музею історії сільського господарства Волині-скансену, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, в комунальну власність м. Луцька.



«Адже селище Рокині увійшло в Луцьку територіальну громаду, – зауважує Ковальчук. – І тоді, коли раніше Олександр Миколайович писав звернення, місто відмовилось ще. Але тут постало питання, що в міста все-таки більше коштів, більше можливостей для того, щоб допомагати музею. Тому що порівняно з минулим роком, мені Недопад пояснив, що зараз досить важко з фінансуванням. Тому що карантин багато вніс коректив, маленький бюджет. Ми розуміємо, що альтернативою як спасінням може бути Луцька міська рада».



Ковальчук додає:

«Мали зустріч також з Поліщуком (міським головою Луцька Ігорем Поліщуком – ред.), про це спілкувалися. Якщо все буде так, як воно планується, зараз обласна рада подала намір, що вони хочуть передати, міська рада – про те, щоб прийняти. Якщо все буде добре (а я бачу, що є розуміння і підтримка), ми спільними зусиллями зробимо хороший результат».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівником Музею-скансену історії сільського господарства Волині, що в селищі Рокині під Луцьком, буде, очільник СК «Герць» та Федерації рукопашу гопак міста Луцька.Про це він розповів в ефірі ГІТу За словами Ковальчука, у понеділок, 5 квітня, відбулися збори співзасновників музею, на яких ухвалили відповідне рішення.Нагадаємо,йде з посади директора Музею-скансену в Рокинях. Він має намір продовжити роботу в музеї як науковець.Також нагадаємо, що співзасновниками музею є Олександр Середюк і Волинська обласна рада. Згідно із статутом, аби ухвалити будь-яке рішення, потрібна згода не менш ніж 60% акціонерів. Волинська обласна рада має 51% акцій.«І Олександр Миколайович не може без них ухвалити рішення, і обласна рада без нього не може цього зробити», – каже Роман Ковальчук.«Врешті-решт я знайшов певне порозуміння з Олександром Миколайовичем. Мені ця тема дуже цікава. Оскільки я бачу, в якому стані зараз музей. Дуже багато там різних процесів. Олександр Миколайович справді не хоче відійти на пенсію, він хоче перейти більше в наукову роботу. Зрештою, я його розумію і підтримую. Йому вже 70 років. Він вже дуже багато зробив», – розповідає претендент на посаду директора музею.Роман Ковальчук каже, що знайомий із Олександром Середюком давно. Свого часу він підпрацьовував у музеї, вів тренування у Школі козацього гарту Середюка. Разом вони літали на запрошення української діаспори в Канаду.« І років три чи чотири поспіль я там таборую своїх дітей. Тому що музей люб’язно надавав територію, і була можливість там таборуватися», – веде далі Ковальчук.«Але я розумію, що в 2011-2012 році там було дуже багато відвідувачів. Музей рухався, розвивався. А зараз я побачив, що насправді музею треба надати новий подих. І я вирішив, що я можу дати цей подих. Тому що в мене є бажання, розуміння, в мене є навіть відповідна освіта вища (спеціальність – управління персоналом і економіка праці). Мені це дуже цікаво. Плюс козацьке бойове мистецтво. Мені взагалі це все дуже притаманно», – зазначає керівник СК «Герць» та Федерації рукопашу гопак міста Луцька.За словами Романа Ковальчука, він розробив план розвитку музею і представив його Олександру Середюку.«Ми з ним багато про це спілкувалися, багато говорили. І врешті-решт він погодився на те, щоб я очолив і став директором музею. Далі, оскільки він одноосібно не ухвалює рішення і вони не змогли знайти спілкування з обласною радою (Ооласна рада останнього разу не виділила кошти на розвиток музею, дуже мало – щоб один квартал прожити) я розумів, що мені треба йти і там з кимсь спілкуватися», – каже Ковальчук.Він представив той самий план розвитку музею і голові Волинської обласної ради«Я почув там якісь там моменти і побажання, що Григорій Вікторович хотів, як він взагалі бачить музей. І найголовніше я почув, що в нього є також бажання, щоб цей музей розвивався, щоб він був перлиною Волинської області. Я зрозумів, що з його боку є підтримка, є бачення. І він підтримав мене. І фактично сьогодні (5 квітня – ред.) збори засновників вирішили обрати мене директором. Вже рішення скріпили своїми підписами засновники. Далі вже процес іде оформлення цього всього», – коментує Роман Ковальчук.Водночас Волинська обласна рада пропонує передати свою частку (51 %) музею історії сільського господарства Волині-скансену, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, в комунальну власність м. Луцька.«Адже селище Рокині увійшло в Луцьку територіальну громаду, – зауважує Ковальчук. – І тоді, коли раніше Олександр Миколайович писав звернення, місто відмовилось ще. Але тут постало питання, що в міста все-таки більше коштів, більше можливостей для того, щоб допомагати музею. Тому що порівняно з минулим роком, мені Недопад пояснив, що зараз досить важко з фінансуванням. Тому що карантин багато вніс коректив, маленький бюджет. Ми розуміємо, що альтернативою як спасінням може бути Луцька міська рада».Ковальчук додає:«Мали зустріч також з(міським головою Луцька Ігорем Поліщуком – ред.), про це спілкувалися. Якщо все буде так, як воно планується, зараз обласна рада подала намір, що вони хочуть передати, міська рада – про те, щоб прийняти. Якщо все буде добре (а я бачу, що є розуміння і підтримка), ми спільними зусиллями зробимо хороший результат».

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