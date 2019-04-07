Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО

Усім дівчатам і жінкам, які 6 квітня прийшли в кафедральний собор Святої Трійці на всенічну, митрополит Луцький і Волинський Михаїл подарував по троянді.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ у фейсбуці.Митрополит Михаїл нагадав учасникам богослужіння, що на іконі Благовіщення Пресвятої Богородиці можна побачити архангела Гавриїла, який явився благовістити Діві Марії про народження Спасителя, з лілією в руках."Це надихає архієрея підтримувати традицію, започатковану ним кілька років тому, – дарувати квіти, дякуючи жінкам за дітонародження", - йдеться у повідомленні.