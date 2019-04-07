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Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО

Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Усім дівчатам і жінкам, які 6 квітня прийшли в кафедральний собор Святої Трійці на всенічну, митрополит Луцький і Волинський Михаїл подарував по троянді.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ у фейсбуці.

Митрополит Михаїл нагадав учасникам богослужіння, що на іконі Благовіщення Пресвятої Богородиці можна побачити архангела Гавриїла, який явився благовістити Діві Марії про народження Спасителя, з лілією в руках.

"Це надихає архієрея підтримувати традицію, започатковану ним кілька років тому, – дарувати квіти, дякуючи жінкам за дітонародження", - йдеться у повідомленні.
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО

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Теги: Михаїл, Благовіщення, квіти
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