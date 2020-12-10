Скільки лучани заплатять за опалення у березні
Сьогодні, 16:02
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за послугу з постачання теплової енергії в березні 2021 року.
Про це йдеться на сайті підприємства.
Так, розмір умовно-змінної частини тарифу, що нараховується споживачам впродовж опалювального сезону згідно Реєстрів І-IV із врахуванням середньої фактичної температури зовнішнього повітря у березні 2021 року +2,22ºС становить:
- для споживачів Реєстру І, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 32,93 грн/м2 опалювальної площі.
- для споживачів Реєстру ІІ, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 26,04 грн/м2 опалювальної площі.
- для споживачів Реєстру ІІІ, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 27,23 грн/м2 опалювальної площі.
- для абонентів Реєстру IV розмір умовно-змінної частини тарифу є різним для кожного окремого будинку, обладнаного системою автономного опалення.
Окрім того, розмір умовно-постійної частини двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії є індивідуальним для кожного житлового будинку та зафіксований у відповідних Реєстрах І – IV, і нараховується виходячи з опалювальної площі квартири.
Лучанам також нагадують, що нарахування будуть доступні в особистому кабінеті побутового споживача ДКП «Луцьктепло» та в банках після 10 квітня.
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Про це йдеться на сайті підприємства.
Так, розмір умовно-змінної частини тарифу, що нараховується споживачам впродовж опалювального сезону згідно Реєстрів І-IV із врахуванням середньої фактичної температури зовнішнього повітря у березні 2021 року +2,22ºС становить:
- для споживачів Реєстру І, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 32,93 грн/м2 опалювальної площі.
- для споживачів Реєстру ІІ, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 26,04 грн/м2 опалювальної площі.
- для споживачів Реєстру ІІІ, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 27,23 грн/м2 опалювальної площі.
- для абонентів Реєстру IV розмір умовно-змінної частини тарифу є різним для кожного окремого будинку, обладнаного системою автономного опалення.
Окрім того, розмір умовно-постійної частини двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії є індивідуальним для кожного житлового будинку та зафіксований у відповідних Реєстрах І – IV, і нараховується виходячи з опалювальної площі квартири.
Лучанам також нагадують, що нарахування будуть доступні в особистому кабінеті побутового споживача ДКП «Луцьктепло» та в банках після 10 квітня.
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