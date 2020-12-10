Скільки лучани заплатять за опалення у березні

ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за послугу з постачання теплової енергії в березні 2021 року.Про це йдеться на сайті підприємства.Так, розмір умовно-змінної частини тарифу, що нараховується споживачам впродовж опалювального сезону згідно Реєстрів І-IV із врахуванням середньої фактичної температури зовнішнього повітря у березні 2021 року +2,22ºС становить:- для споживачів Реєстру І, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 32,93 грн/м2 опалювальної площі.- для споживачів Реєстру ІІ, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 26,04 грн/м2 опалювальної площі.- для споживачів Реєстру ІІІ, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 27,23 грн/м2 опалювальної площі.- для абонентів Реєстру IV розмір умовно-змінної частини тарифу є різним для кожного окремого будинку, обладнаного системою автономного опалення.Окрім того, розмір умовно-постійної частини двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії є індивідуальним для кожного житлового будинку та зафіксований у відповідних Реєстрах І – IV, і нараховується виходячи з опалювальної площі квартири.Лучанам також нагадують, що нарахування будуть доступні в особистому кабінеті побутового споживача ДКП «Луцьктепло» та в банках після 10 квітня.