Майже три десятки хворих на коронавірус волинян не можуть самостійно дихати

На апаратах штучної вентиляції легень станом на сьогодні, 9 квітня, перебуває 28 пацієнтів.Про це йшлося у п’ятницю, 9 квітня, під час брифінгу в ОДА.Заступник голови обласної державної адміністраціїзазначила, що медзаклади області готові до надання медичної допомоги недужим на коронавірусну інфекцію. У медзакладах на лікування перебуває 1087 пацієнтів. Загалом розгорнули 2017 ліжок, із яких з киснем – 1782.«Щотижнево додаються ліжка з киснем, але медичні заклади не безмежні, тому необхідно думати за обмежувальні заходи, щоб менше хворіти», - сказала Тимощук.На Волині нині на інтенсивній терапії перебувають 7,45 % пацієнтів, що хворіють на коронавірус, тобто 81 людина, на ШВЛ – 28 хворих.«Це надто висока цифра», - додала посадовиця.