Майже три десятки хворих на коронавірус волинян не можуть самостійно дихати
Сьогодні, 11:49
На апаратах штучної вентиляції легень станом на сьогодні, 9 квітня, перебуває 28 пацієнтів.
Про це йшлося у п’ятницю, 9 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук зазначила, що медзаклади області готові до надання медичної допомоги недужим на коронавірусну інфекцію. У медзакладах на лікування перебуває 1087 пацієнтів. Загалом розгорнули 2017 ліжок, із яких з киснем – 1782.
«Щотижнево додаються ліжка з киснем, але медичні заклади не безмежні, тому необхідно думати за обмежувальні заходи, щоб менше хворіти», - сказала Тимощук.
На Волині нині на інтенсивній терапії перебувають 7,45 % пацієнтів, що хворіють на коронавірус, тобто 81 людина, на ШВЛ – 28 хворих.
«Це надто висока цифра», - додала посадовиця.
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Про це йшлося у п’ятницю, 9 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук зазначила, що медзаклади області готові до надання медичної допомоги недужим на коронавірусну інфекцію. У медзакладах на лікування перебуває 1087 пацієнтів. Загалом розгорнули 2017 ліжок, із яких з киснем – 1782.
«Щотижнево додаються ліжка з киснем, але медичні заклади не безмежні, тому необхідно думати за обмежувальні заходи, щоб менше хворіти», - сказала Тимощук.
На Волині нині на інтенсивній терапії перебувають 7,45 % пацієнтів, що хворіють на коронавірус, тобто 81 людина, на ШВЛ – 28 хворих.
«Це надто висока цифра», - додала посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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