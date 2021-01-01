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Майже три десятки хворих на коронавірус волинян не можуть самостійно дихати

Майже три десятки хворих на коронавірус волинян не можуть самостійно дихати
На апаратах штучної вентиляції легень станом на сьогодні, 9 квітня, перебуває 28 пацієнтів.

Про це йшлося у п’ятницю, 9 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук зазначила, що медзаклади області готові до надання медичної допомоги недужим на коронавірусну інфекцію. У медзакладах на лікування перебуває 1087 пацієнтів. Загалом розгорнули 2017 ліжок, із яких з киснем – 1782.

«Щотижнево додаються ліжка з киснем, але медичні заклади не безмежні, тому необхідно думати за обмежувальні заходи, щоб менше хворіти», - сказала Тимощук.

На Волині нині на інтенсивній терапії перебувають 7,45 % пацієнтів, що хворіють на коронавірус, тобто 81 людина, на ШВЛ – 28 хворих.

«Це надто висока цифра», - додала посадовиця.

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Теги: ШВЛ, хворі, коронавірус, Волинь
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