Судили директора волинського драмтеатру, який преміював своїх родичів

Анатолія Гливу за преміювання своїх родичів. Син, зять та невістка керівника у 2019-2020 роках отримали майже 47 тисяч гривень премій.



Про це



Нагадаємо, вперше про те, що



З постанови суду стало відомо, що у 2019-2020 роках директор волинського драмтеатру неодноразово видавав премії трьом своїм родичам – невістці, зятю та сину. Їх нагороджували за сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня бухгалтера, професійного свята Міжнародного дня театру, Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва та за значний особистий внесок в загальні результати роботи театру.



Директор виписав 20 671 гривень премії своїй невістці. У 2019 році Анатолій Глива підписав та видав накази про преміювання свого зятя на 10 899 грн. Ще 15 399 гривень премії отримав син директора театру. Загалом директор преміював своїх родичів на 46 969 гривень.



Анатолій Глива визнав свою провину у суді та просив суворо його не карати. А прокурор просив накласти на директора штраф. У постанові зазначено, що вина керівника драмтеатру доведена відповідними проколами про адмінпорушення, поясненнями, актом про перевірки тощо.



Суддя Світлана Крупінська врахувала інформацію про директора, який вперше притягується до такої відповідальності, ступінь його вини, майновий стан тощо та визнала його винним у вчинених порушеннях. За рішенням суду його оштрафували на 3 400 гривень. Також він має сплатити 454 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд оштрафував на 3 400 гривень директора Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченказа преміювання своїх родичів. Син, зять та невістка керівника у 2019-2020 роках отримали майже 47 тисяч гривень премій.Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 25 березня 2021 року, пише «Сила правди».Нагадаємо, вперше про те, що під керівництвом директора театру працює троє його родичів у лютому інформувала прес-служба Волинської обласної ради. Тоді ж розповіли, що керівник не повідомив про конфлікт інтересів ні обласну раду, ані Національне агентство з питань запобігання корупції. А сам директор заявляв, що його родичів прийняли на роботу ще до того, як він став керувати театром, та він не знав про потребу повідомити про це відповідні структури. Йому оголосили догану З постанови суду стало відомо, що у 2019-2020 роках директор волинського драмтеатру неодноразово видавав премії трьом своїм родичам – невістці, зятю та сину. Їх нагороджували за сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня бухгалтера, професійного свята Міжнародного дня театру, Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва та за значний особистий внесок в загальні результати роботи театру.Директор виписав 20 671 гривень премії своїй невістці. У 2019 році Анатолій Глива підписав та видав накази про преміювання свого зятя на 10 899 грн. Ще 15 399 гривень премії отримав син директора театру. Загалом директор преміював своїх родичів на 46 969 гривень.Анатолій Глива визнав свою провину у суді та просив суворо його не карати. А прокурор просив накласти на директора штраф. У постанові зазначено, що вина керівника драмтеатру доведена відповідними проколами про адмінпорушення, поясненнями, актом про перевірки тощо.Суддяврахувала інформацію про директора, який вперше притягується до такої відповідальності, ступінь його вини, майновий стан тощо та визнала його винним у вчинених порушеннях. За рішенням суду його оштрафували на 3 400 гривень. Також він має сплатити 454 гривні судового збору.

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