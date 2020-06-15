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Суд звільнив Стерненка з-під варти

Суд звільнив Стерненка з-під варти
Активіста Сергія Стерненка звільнили з-під варти та відправили під цілодобовий домашній арешт. Аналогічне рішення ухвалили щодо Руслана Демчука, який також проходив у справі як обвинувачений.

Відповідне рішення ухвалив 9 квітня Апеляційний суд Одеси, - пише ТСН

Так, адвокати вимагали звільнити Стерненка та Демчука з-під варти. Вони заявляли, що обидва перебувають у СІЗО незаконно. Таким чином колегія суддів Одеського апеляційного суду частково задовольнила скаргу адвокатів щодо зміни запобіжного заходу.

Так, 19 березня у Приморському районному суді Одеси відмовили випустити з-під варти активіста Сергія Стерненка. Після чого, 20 березня, прихильники активіста зібралися на нову акцію протесту в Києві, яка перетворилася на масові заворушення.

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Теги: суд, Стерненко
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