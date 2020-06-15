Суд звільнив Стерненка з-під варти

Сергія Стерненка звільнили з-під варти та відправили під цілодобовий домашній арешт. Аналогічне рішення ухвалили щодо Руслана Демчука, який також проходив у справі як обвинувачений.



Відповідне рішення ухвалив 9 квітня Апеляційний суд Одеси, - пише



Так, адвокати вимагали звільнити Стерненка та Демчука з-під варти. Вони заявляли, що обидва перебувають у СІЗО незаконно. Таким чином колегія суддів Одеського апеляційного суду частково задовольнила скаргу адвокатів щодо зміни запобіжного заходу.



Так, 19 березня у Приморському районному суді Одеси відмовили випустити з-під варти активіста Сергія Стерненка. Після чого, 20 березня, прихильники активіста зібралися на нову акцію протесту в Києві, яка перетворилася на масові заворушення.



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