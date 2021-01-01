Сигналізатор газу в подарунок: «Волиньгаз» оголосив акцію для клієнтів





Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».



15 квітня компанія «Волиньгаз» розіграє сигналізатор газу. Для того, щоб взяти участь в акції потрібно: відповісти на питання



Сигналізатор газу – пристрій, який безперервно контролює концентрацію газів у повітрі приміщення та у разі небезпеки видає звуковий та світловий сигнали. А якщо на газопроводі встановлений клапан-відсікач, то сигналізатор направляє до нього імпульс і подача газу на газове обладнання припиняється. Для дому переважно використовують детектори природного газу (СН4) і чадного газу (СО).



Встановлюють цей пристрій:



– у газифікованих приміщеннях, наприклад, на кухні;

– на стіні на висоті голови дорослої людини (приблизно 1,8 м) або вище, але не ближче, ніж 50 см до стелі;

– на відстані від 1 до 4 м до газового приладу.

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Забороняється встановлювати сигналізатор:



– поблизу вікон;

– вище вентиляційних отворів;

– в місцях безпосереднього впливу водяної пари, пилу та попелу.

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Придбати прилад можна в найближчому Клієнтському просторі 104.ua, які є в 11 населених пунктах Волині. Фахівці «Волиньгазу» залюбки допоможуть вам встановити сигналізатор, а також розкажуть про особливості користування ним.



Довідка. Газорозподільна компанія «Волиньгаз» віднедавна надає послугу з продажу газового обладнання. Придбати котли, водонагрівачі, газові плити, модеми дистанційної передачі даних, сигналізатори газу можна у Клієнтському просторі 104.ua. Підібрати газове обладнання відповідно до особливостей оселі споживачу допоможе персональний менеджер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двічі на рік – до та після опалювального сезону – «Волиньгаз» проводить місячник безпечного користування газом у побуті. Газовики розповідають волинянам прості правила безпеки та пояснюють, як уникнути небезпечних ситуацій, пов’язаних із газом. У рамках цього заходу «Волиньгаз» оголосив розіграш сигналізатора газу.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».15 квітня компанія «Волиньгаз» розіграє сигналізатор газу. Для того, щоб взяти участь в акції потрібно: відповісти на питання вікторини та прокоментувати допис на сторінці компанії у соцмережі Facebook . Трьох переможців визначить генератор випадкових чисел. Переможець розіграшу отримає у подарунок сигналізатор газу, призери – сувеніри від газовиків.Сигналізатор газу – пристрій, який безперервно контролює концентрацію газів у повітрі приміщення та у разі небезпеки видає звуковий та світловий сигнали. А якщо на газопроводі встановлений клапан-відсікач, то сигналізатор направляє до нього імпульс і подача газу на газове обладнання припиняється. Для дому переважно використовують детектори природного газу (СН4) і чадного газу (СО).Встановлюють цей пристрій:– у газифікованих приміщеннях, наприклад, на кухні;– на стіні на висоті голови дорослої людини (приблизно 1,8 м) або вище, але не ближче, ніж 50 см до стелі;– на відстані від 1 до 4 м до газового приладу.Забороняється встановлювати сигналізатор:– поблизу вікон;– вище вентиляційних отворів;– в місцях безпосереднього впливу водяної пари, пилу та попелу.Придбати прилад можна в найближчому Клієнтському просторі 104.ua, які є в 11 населених пунктах Волині. Фахівці «Волиньгазу» залюбки допоможуть вам встановити сигналізатор, а також розкажуть про особливості користування ним.

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