ООС: бойовики 10 разів порушили «режим тиші», є загиблий та поранений

Протягом минулої доби, 10 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл наших позицій неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки та Кам’янки — з гранатометів різних систем.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.Поблизу селища Золоте-3 противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення, не сумісні з життям.Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника — середнього ступеня важкості.Зазначають, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.В районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське було зафіксовано проліт ворожого БПЛА Орлан-10 з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений.Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку, 11 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксували.