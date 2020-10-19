Представили новопризначеного голову Володимир-Волинської РДА

Сьогодні, 12 квітня, голова облдержадміністраціїпредставив новопризначеного голову Володимир-Волинської РДАколективу облдержадміністрації та активу області.Про це повідомляє управління інформаційної діяльності та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Нагадаємо, Володимир-Волинська районна державна адміністрація – з новим керівником. Ним став – Юрій Володимирович Лобач. Відповідне розпорядження президент України Володимир ЗеленськийВідтак, на Волині усі районні державні адміністрації уже мають керівників.Новопризначений голова РДА Юрій Лобач має чималий досвід роботи в органах влади. Свого часу він обіймав вищі посади в органах місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.Вітаючи Юрія Лобача з призначенням, голова ОДА наголосив:«Трудовий стаж Юрія Володимировича досить великий. Це понад 18 років плідної роботи у суспільній та державницькій сферах. Вас знають та Вас поважають. Вітаю вас, бажаю вам плідної роботи на благо Волині».Також Юрія Лобача привітали заступники голови облдержадміністрації. Зокрема,побажав працювати на користь Волині та України, гідно виконувати доручення глави держави та голови облдержадміністрації.Ігор Чуліпа, вітаючи голову Володимир-Волинської РДА, наголосив, що Володимир-Волинський район – прикордонний, на території якого розташований міжнародний пункт пропуску «Ізов», через який проходить 80 % залізничного вантажопотоку з країнами Європейського Союзу. Відтак, роботи багато, адже район потрібно розвивати.Новопризначений голова райдержадміністрації має чималий досвід волонтерської діяльності, про яку нагадав заступник голови ОДА«У 2014 році Юрій Лобач був небайдужим до подій на Сході України. Неодноразово допомагав військовослужбовцям, зокрема придбав автомобіль для добровольців, – розповів заступник ОДА. – Впевнений, що Ви професіонал, який зможе ефективно працювати та налагодити роботу з усіма гілками влади».Також зі словами привітань виступила Людмила Тимощук:«Насамперед бажаю Вам витримки та терпіння. Нехай Ваші рішення будуть виваженими та мудрими. Поруч з вами нехай будуть вірні друзі та колеги».Нагадаємо, що згідно з новим адмінтериторіальним устроєм на Волині утворено чотири райони – Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький.