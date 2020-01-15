Перед смертю говорив з мамою, планував приїхати додому: окупанти на Сході вбили 24-річного військового

на Луганщині в суботу, 10 квітня, російсько-окупаційні війська вбили 24-річного старшого солдата Андрія Теперика, який був родом із Харківщини.



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Перед смертю дзвонив мамі



Андрія вбили близько 23:00. Незадовго перед цим він дзвонив своїй мамі й повідомив, що планує на початку нового тижня приїхати додому, в нього планувалася відпустка.



"Тепер мама Андрія не знаходить собі місця: вона чекала сина в гості, а його привезуть у труні попрощатися", – розповідає староста села Мартове Харківської області Тетяна Петрівна.



Раніше жінка працювала вчителькою в місцевій школі й прекрасно пам'ятає Андрія. Білявий хлопчик, навчався на середньому рівні, але його всі любили за доброту та відкритість. "Непосидючий, веселий такий хлопчисько. Знаєте, він такий був дуже людяний хлопчина", – згадує староста.



Був патріотом і не хотів сидіти в рідних на шиї



Андрій з простої і працьовитої сім'ї. Його батько працює на фермі трактористом, мама – технічний працівник у місцевому будинку культури. Сім'я середнього достатку. Також у бійця залишилась молодша сестра.



"Знаєте, Андрій був безвідмовним. Якщо попросиш у чомусь допомогти, завжди відгукнеться. І все намагався зробити швидко. Я пам'ятаю, що до армії ще він захоплювався мотоциклами. У них був старенький "Дніпро", він весь час із ним возився" , – каже Дарина, мешканка села.



У Андрія на сторінці в одній із соціальних мереж є багато фотографій цього самого мотоцикла. Ще він захоплювався риболовлею, ловив карасів і фотографував світанки над водосховищем.



Після школи Андрій відслужив в армії, проте якоїсь особливої роботи в Мартовому не було. Сидіти на шиї в батьків хлопець не хотів, до того ж був патріотично вихований.



Недалеко від його села розташований Чугуїв, військове містечко. Андрій вирушив вперше служити за контрактом, а потім повернувся, побув у селі. Через деякий час йому запропонували служити в 92-й бригаді, він знову уклав контракт і в кінці серпня 2019 року вирушив на Донбас

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік від населеного пункту Золоте24-річного старшого солдата, який був родом із Харківщини.Про це пише Оbozrevatel. Андрія вбили близько 23:00. Незадовго перед цим він дзвонив своїй мамі й повідомив, що планує на початку нового тижня приїхати додому, в нього планувалася відпустка."Тепер мама Андрія не знаходить собі місця: вона чекала сина в гості, а його привезуть у труні попрощатися", – розповідає староста села Мартове Харківської областіРаніше жінка працювала вчителькою в місцевій школі й прекрасно пам'ятає Андрія. Білявий хлопчик, навчався на середньому рівні, але його всі любили за доброту та відкритість. "Непосидючий, веселий такий хлопчисько. Знаєте, він такий був дуже людяний хлопчина", – згадує староста.Андрій з простої і працьовитої сім'ї. Його батько працює на фермі трактористом, мама – технічний працівник у місцевому будинку культури. Сім'я середнього достатку. Також у бійця залишилась молодша сестра."Знаєте, Андрій був безвідмовним. Якщо попросиш у чомусь допомогти, завжди відгукнеться. І все намагався зробити швидко. Я пам'ятаю, що до армії ще він захоплювався мотоциклами. У них був старенький "Дніпро", він весь час із ним возився" , – каже Дарина, мешканка села.У Андрія на сторінці в одній із соціальних мереж є багато фотографій цього самого мотоцикла. Ще він захоплювався риболовлею, ловив карасів і фотографував світанки над водосховищем.Після школи Андрій відслужив в армії, проте якоїсь особливої роботи в Мартовому не було. Сидіти на шиї в батьків хлопець не хотів, до того ж був патріотично вихований.Недалеко від його села розташований Чугуїв, військове містечко. Андрій вирушив вперше служити за контрактом, а потім повернувся, побув у селі. Через деякий час йому запропонували служити в 92-й бригаді, він знову уклав контракт і в кінці серпня 2019 року вирушив на Донбас

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