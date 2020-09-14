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Автоматичне списання боргів українців: вже 7 банків отримали доступ до системи

Автоматичне списання боргів українців: вже 7 банків отримали доступ до системи
Банки почали списувати борги українців автоматично за вимогою державних та приватних виконавців. До системи автоматичного списання вже підключено 7 банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на Опендатабот.

Списати борги можуть у людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. Зараз там знаходиться 5,5 мільйонів боргів. Більшість з них це борги перед комунальними установами, за штрафи ПДР або несплату аліментів.
До системи автоматичного списання вже підключено 7 банків. Ось їх перелік:
1. “ТАСКОМБАНК”
2. “ПРИВАТБАНК”
3. “Універсал Банк” Монобанк тощо
4. “ОКСІ банк”
5. “БАНК ВОСТОК”
6. “ІНДУСТРІАЛБАНК”
7. “ПроКредит Банк”

Ще 44 установи підключені до тестового середовища, 11 банків перебувають на стадії консультацій та попередніх налаштувань для початку тестування. Тобто найближчим часом до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 українських банки з 73-х.


23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким з рахунків боржників гроші будуть списуватися автоматично. Раніше виконавці та банки могли примусово стягувати лише кошти за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, але для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит. Наразі вся процедура відбуватиметься у кілька кліків в онлайн-режимі.


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Теги: банки, борги, списання
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