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У Луцьку ВАЗ в'їхав у мотоцикліста, травмувався 22-річний хлопець

У Луцьку ВАЗ в'їхав у мотоцикліста, травмувався 22-річний хлопець
У Луцьку трапилась ДТП за участю мотоцикла.

Автопригода сталась ввечері 12 квітня на вулиці Ковельській, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Поліцейські, які прибули на місце події встановили, що 30-річний водій автомобіля ВАЗ-21130 виконував поворот ліворуч та не надав дорогу зустрічному транспортному засобу Shineray під керуванням 22-річного керманича.

На місці події працювали медики, які шпиталізували водія мотоцикла Shineray.

Патрульні регулювали дорожній рух та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення усіх обставин події.
У Луцьку ВАЗ в'їхав у мотоцикліста, травмувався 22-річний хлопець
У Луцьку ВАЗ в'їхав у мотоцикліста, травмувався 22-річний хлопець

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Теги: аварія, Луцьк, Ковельська
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