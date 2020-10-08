У Луцьку ВАЗ в'їхав у мотоцикліста, травмувався 22-річний хлопець





Автопригода сталась ввечері 12 квітня на вулиці Ковельській, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Поліцейські, які прибули на місце події встановили, що 30-річний водій автомобіля ВАЗ-21130 виконував поворот ліворуч та не надав дорогу зустрічному транспортному засобу Shineray під керуванням 22-річного керманича.



На місці події працювали медики, які шпиталізували водія мотоцикла Shineray.



Патрульні регулювали дорожній рух та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення усіх обставин події.



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