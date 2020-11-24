Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для волинянина, який тяжко захворів у Німеччині
Сьогодні, 15:48
Небайдужих волинян просять допомогти зібрати гроші для 42-річного Віктора Миколайовича Приймака, жителя села Раків Ліс.
Про це сторінці у фейсбук написала староста цього села Інна Півень.
Відомо, що чоловік тяжко захворів на інсульт в Німеччині. І вже 10 діб він перебуває в комі. Сім'я потребує коштів на лікування та транспортування його до України.
Реквізити для допомоги: Номер картки Приватбанку дружини - Приймак Галини Адамівни 5168757425589142.
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Про це сторінці у фейсбук написала староста цього села Інна Півень.
Відомо, що чоловік тяжко захворів на інсульт в Німеччині. І вже 10 діб він перебуває в комі. Сім'я потребує коштів на лікування та транспортування його до України.
Реквізити для допомоги: Номер картки Приватбанку дружини - Приймак Галини Адамівни 5168757425589142.
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