Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для волинянина, який тяжко захворів у Німеччині





Про це сторінці у фейсбук написала староста цього села Інна Півень.



Відомо, що чоловік тяжко захворів на інсульт в Німеччині. І вже 10 діб він перебуває в комі. Сім'я потребує коштів на лікування та транспортування його до України.



Реквізити для допомоги: Номер картки Приватбанку дружини - Приймак Галини Адамівни 5168757425589142.





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