Луцький сервісний центр МВС – на карантині через Covid-19





Про це повідомляють на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.



Сервісний центр не працює від сьогодні, 14 квітня.



Про відновлення роботи сервісного центру МВС повідомлять на офіційному веб-сайті.



Нагадують, що у Волинській області продовжують надавати послуги сервісні центри МВС:

- ТСЦ 0742, м. Ковель, вул. Володимирська 133

- ТСЦ 0743, м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня, 42

- ТСЦ 0744, м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1а



"Не забувайте, карантин триває! Носіть захисні маски та дотримуйтеся безпечної дистанції", - нагадують у сервісному центрі МВС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників сервісний центр МВС, що на вулиці Рівненська, 74, тимчасово закрили на карантин.Про це повідомляють на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.Сервісний центр не працює від сьогодні, 14 квітня.Про відновлення роботи сервісного центру МВС повідомлять на офіційному веб-сайті.Нагадують, що у Волинській області продовжують надавати послуги сервісні центри МВС:- ТСЦ 0742, м. Ковель, вул. Володимирська 133- ТСЦ 0743, м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня, 42- ТСЦ 0744, м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1а"Не забувайте, карантин триває! Носіть захисні маски та дотримуйтеся безпечної дистанції", - нагадують у сервісному центрі МВС.

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