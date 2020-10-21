Луцький сервісний центр МВС – на карантині через Covid-19
Сьогодні, 12:32
Через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників сервісний центр МВС, що на вулиці Рівненська, 74, тимчасово закрили на карантин.
Про це повідомляють на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.
Сервісний центр не працює від сьогодні, 14 квітня.
Про відновлення роботи сервісного центру МВС повідомлять на офіційному веб-сайті.
Нагадують, що у Волинській області продовжують надавати послуги сервісні центри МВС:
- ТСЦ 0742, м. Ковель, вул. Володимирська 133
- ТСЦ 0743, м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня, 42
- ТСЦ 0744, м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1а
"Не забувайте, карантин триває! Носіть захисні маски та дотримуйтеся безпечної дистанції", - нагадують у сервісному центрі МВС.
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Про це повідомляють на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.
Сервісний центр не працює від сьогодні, 14 квітня.
Про відновлення роботи сервісного центру МВС повідомлять на офіційному веб-сайті.
Нагадують, що у Волинській області продовжують надавати послуги сервісні центри МВС:
- ТСЦ 0742, м. Ковель, вул. Володимирська 133
- ТСЦ 0743, м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня, 42
- ТСЦ 0744, м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1а
"Не забувайте, карантин триває! Носіть захисні маски та дотримуйтеся безпечної дистанції", - нагадують у сервісному центрі МВС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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