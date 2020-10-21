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Луцький сервісний центр МВС – на карантині через Covid-19

Луцький сервісний центр МВС – на карантині через Covid-19
Через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників сервісний центр МВС, що на вулиці Рівненська, 74, тимчасово закрили на карантин.

Про це повідомляють на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області" у фейсбуці.

Сервісний центр не працює від сьогодні, 14 квітня.

Про відновлення роботи сервісного центру МВС повідомлять на офіційному веб-сайті.

Нагадують, що у Волинській області продовжують надавати послуги сервісні центри МВС:
- ТСЦ 0742, м. Ковель, вул. Володимирська 133
- ТСЦ 0743, м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня, 42
- ТСЦ 0744, м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1а

"Не забувайте, карантин триває! Носіть захисні маски та дотримуйтеся безпечної дистанції", - нагадують у сервісному центрі МВС.

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Теги: сервісний центр МВС, Луцьк, відкриття
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