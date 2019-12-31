Поблизу села Зміїнець зіткнулись два авто. ФОТО





Аварія трапилась ввечері 14 квітня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Водій легковика, 39-річний лучанин, візуально мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він отримав тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.



Водій Mercedes-Benz та пасажир автомобіля Volkswagen внаслідок автопригоди не постраждали.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Зміїнець Volkswagen Passat врізався у Mercedes-Benz 208, який рухався у попутному напрямку.Аварія трапилась ввечері 14 квітня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Водій легковика, 39-річний лучанин, візуально мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він отримав тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.Водій Mercedes-Benz та пасажир автомобіля Volkswagen внаслідок автопригоди не постраждали.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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