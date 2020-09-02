Волинські лікарі врятували матір 14 дітей

У Володимирі лікарі врятували пацієнтку з аномальною кровотечею. Жінка виховує 14 дітей.Кілька днів тому до комунального підприємства «Володимир-Волинське ТМО» екстреною медичною допомогою доправили 46-річну пацієнтку з одного із села Овадне Володимир-Волинського району, у якої була гостра аномальна маткова кровотеча, повідомляють у медзакладі.Жінці надали медикаментозне лікування у гінекологічному відділенні лікарні у повному обсязі.Зараз із пацієнткою все гаразд: стан здоров’я стабілізувався. Сьогодні, 15 квітня, її виписали з лікарні.На знак вдячності вона передала працівникам відділення книжку і підписала власноруч.