вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські лікарі врятували матір 14 дітей

Волинські лікарі врятували матір 14 дітей
У Володимирі лікарі врятували пацієнтку з аномальною кровотечею. Жінка виховує 14 дітей.

Кілька днів тому до комунального підприємства «Володимир-Волинське ТМО» екстреною медичною допомогою доправили 46-річну пацієнтку з одного із села Овадне Володимир-Волинського району, у якої була гостра аномальна маткова кровотеча, повідомляють у медзакладі.

Жінці надали медикаментозне лікування у гінекологічному відділенні лікарні у повному обсязі.

Зараз із пацієнткою все гаразд: стан здоров’я стабілізувався. Сьогодні, 15 квітня, її виписали з лікарні.

На знак вдячності вона передала працівникам відділення книжку і підписала власноруч.

Волинські лікарі врятували матір 14 дітей


Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, лікарі, порятунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині посилили карантин
Сьогодні, 14:00
З початку року понад пів сотні волинян змінили імена, прізвища та по батькові
Сьогодні, 13:50
Волинські лікарі врятували матір 14 дітей
Сьогодні, 13:20
Поблизу села Зміїнець зіткнулись два авто. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Два нововідкриті луцькі підземелля об'єднали в єдиний комплекс. ФОТО
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
У Ковелі лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити обидві ноги У Ковелі лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити обидві ноги
25 березень, 17:16
Волинські хірурги успішно видалили жінці «мігруючий» камінь, що заважав їй нормально жити Волинські хірурги успішно видалили жінці «мігруючий» камінь, що заважав їй нормально жити
17 лютий, 11:20
У місті на Волині лікарям «вторинки» виділять пів мільйона гривень на доплати У місті на Волині лікарям «вторинки» виділять пів мільйона гривень на доплати
02 вересень, 2020, 17:27
Глибина – 25 метрів: волинські рятувальники дістали із колодязя цуценя Глибина – 25 метрів: волинські рятувальники дістали із колодязя цуценя
24 червень, 2020, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чотирьом лучанам вручили ключі від квартир в новобудові. ФОТО
Сьогодні, 14:08
 0
У громаді на Волині посилили карантин
Сьогодні, 14:00
 0
З початку року понад пів сотні волинян змінили імена, прізвища та по батькові
Сьогодні, 13:50
 0
Волинські лікарі врятували матір 14 дітей
Сьогодні, 13:20
 0
Поблизу села Зміїнець зіткнулись два авто. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8