Волинські лікарі врятували матір 14 дітей
Сьогодні, 13:20
У Володимирі лікарі врятували пацієнтку з аномальною кровотечею. Жінка виховує 14 дітей.
Кілька днів тому до комунального підприємства «Володимир-Волинське ТМО» екстреною медичною допомогою доправили 46-річну пацієнтку з одного із села Овадне Володимир-Волинського району, у якої була гостра аномальна маткова кровотеча, повідомляють у медзакладі.
Жінці надали медикаментозне лікування у гінекологічному відділенні лікарні у повному обсязі.
Зараз із пацієнткою все гаразд: стан здоров’я стабілізувався. Сьогодні, 15 квітня, її виписали з лікарні.
На знак вдячності вона передала працівникам відділення книжку і підписала власноруч.
Фото - ілюстративне
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Кілька днів тому до комунального підприємства «Володимир-Волинське ТМО» екстреною медичною допомогою доправили 46-річну пацієнтку з одного із села Овадне Володимир-Волинського району, у якої була гостра аномальна маткова кровотеча, повідомляють у медзакладі.
Жінці надали медикаментозне лікування у гінекологічному відділенні лікарні у повному обсязі.
Зараз із пацієнткою все гаразд: стан здоров’я стабілізувався. Сьогодні, 15 квітня, її виписали з лікарні.
На знак вдячності вона передала працівникам відділення книжку і підписала власноруч.
Фото - ілюстративне
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