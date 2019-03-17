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На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» водій на смерть збив пішохода

На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» водій на смерть збив пішохода
На автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу села Ужинець під колесами легковика загинув пішохід.

Смертельна автопригода сталася вчора, 14 квітня, близько 22:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські на місці події встановили, що 41-річний житель села Калинівка Дубенського району, керуючи автомобілем Audi, наїхав на пішохода.

Водій одразу викликав «швидку» та повідомив до поліції. Втім, медики лише констатували смерть пішохода. Загиблим виявився 48-річний житель села Ужинець.

За зовнішніми ознаками кермувальник був тверезий, однак, у нього відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб вилучили та помістили на спемайданчик.

На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» водій на смерть збив пішохода


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Теги: аварія, Рівненщина, пішохід
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