16 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:33
16 квітня в народному календарі відзначають день Микити Сповідника. У 814 році святий став настоятелем монастиря. Микита був відомий своїм гострим розумом та добрим серцем.
Іменини сьогодні святкує Микита, - пише 24 канал.
Прикмети 16 квітня
- Дощ 16 квітня означає холодну і неприємну весну.
- Грім на Микити – буде негода.
- Якщо дме північний вітер, то невдовзі піде дощ.
- 16 квітня сонячно і тепло – вся весна буде погожою.
Що не можна робити 16 квітня
- На Микити не купуйте дорогих речей і не вирішуйте фінансових питань. Також 16 квітня не варто вишивати та в'язати.
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Іменини сьогодні святкує Микита, - пише 24 канал.
Прикмети 16 квітня
- Дощ 16 квітня означає холодну і неприємну весну.
- Грім на Микити – буде негода.
- Якщо дме північний вітер, то невдовзі піде дощ.
- 16 квітня сонячно і тепло – вся весна буде погожою.
Що не можна робити 16 квітня
- На Микити не купуйте дорогих речей і не вирішуйте фінансових питань. Також 16 квітня не варто вишивати та в'язати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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