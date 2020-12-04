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16 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

16 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
16 квітня в народному календарі відзначають день Микити Сповідника. У 814 році святий став настоятелем монастиря. Микита був відомий своїм гострим розумом та добрим серцем.

Іменини сьогодні святкує Микита, - пише 24 канал.

Прикмети 16 квітня

- Дощ 16 квітня означає холодну і неприємну весну.
- Грім на Микити – буде негода.
- Якщо дме північний вітер, то невдовзі піде дощ.
- 16 квітня сонячно і тепло – вся весна буде погожою.

Що не можна робити 16 квітня

- На Микити не купуйте дорогих речей і не вирішуйте фінансових питань. Також 16 квітня не варто вишивати та в'язати.


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Теги: свято, традиції, заборони, 16 квітня
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