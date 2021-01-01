Просять допомогти сім'ї з Волині, що з трьома дітьми залишилася без даху над головою

Рудчиків, в якій виховується троє діток. Небайдужих людей просять допомогти.



Про це повідомили



Зазначають, пожежа сталася вночі, коли всі члени родини спали. Вибігли з будинку "в чому були". Вогонь знищив будинок та усе майно.



Номер карти, на яку можна перерахувати кошти: 5168 7554 3383 8931 (Рудчик Віта Миколаївна).









Фото - ілюстративне

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