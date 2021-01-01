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Просять допомогти сім'ї з Волині, що з трьома дітьми залишилася без даху над головою

Просять допомогти сім'ї з Волині, що з трьома дітьми залишилася без даху над головою
Пожежа в селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району знищила повністю будинок родини Рудчиків, в якій виховується троє діток. Небайдужих людей просять допомогти.

Про це повідомили родичі постраждалої сім'ї у соцмережі фейсбук.

Зазначають, пожежа сталася вночі, коли всі члени родини спали. Вибігли з будинку "в чому були". Вогонь знищив будинок та усе майно.

Номер карти, на яку можна перерахувати кошти: 5168 7554 3383 8931 (Рудчик Віта Миколаївна).


Просять допомогти сім'ї з Волині, що з трьома дітьми залишилася без даху над головою


Фото - ілюстративне

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Теги: пожежа, допомога, Камінь-Каширський район
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