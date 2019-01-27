Донька благає врятувати маму: волинянці терміново потрібні донори з рідкісною групою крові

45-річна волинянкапотребує термінової допомоги.Із квітня минулого року пані Валентина лікувалася від лейкемії у Волинській обласній клінічній лікарні, гематологічне відділення. Після чергового блоку хіміотерапії у жінки критично знизились показники тромбоцитів.Гостра лейкемія – це пухлинний процес з первинною локалізацією у кістковому мозку, що характеризується проліферацією та акумуляцією морфологічно незрілих клітин – бластів, які походять з лейкемічно-трансформованих гемопоетичних клітин-попередників, мієлоїдного або лімфоїдного ряду.Жінці терміново потрібні донори тромбоцитної маси з 4+ групою крові.З проханням про допомогу звернулась її дочка: «В моєї мами діагноз – гостра Т-лімфоїдна лейкемія. Потрібні донори крові, а саме на тромбоцити, а в неї 4+ група. Все ускладнює те, що і кров рідкісна, і здати її можна тільки у Луцьку. Донорами можуть бути лише чоловіки до 45 років, які раніше вже здавали кров. Прошу небайдужих відгукнутися».Здати кров можна у Волинському обласному центрі служби крові на пр. Волі, 47, прийшовши сюди до 9.00 та повідомивши, що вона призначена для Куц Валентини Титівни, яка лікується у гематологічному відділенні обласної лікарні.Для детальнішої інформації звертайтеся до Світлани Куц за номером – 0976214966.