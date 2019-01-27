Донька благає врятувати маму: волинянці терміново потрібні донори з рідкісною групою крові
Сьогодні, 17:59
45-річна волинянка Куц Валентина Титівна потребує термінової допомоги.
Із квітня минулого року пані Валентина лікувалася від лейкемії у Волинській обласній клінічній лікарні, гематологічне відділення. Після чергового блоку хіміотерапії у жінки критично знизились показники тромбоцитів.
Гостра лейкемія – це пухлинний процес з первинною локалізацією у кістковому мозку, що характеризується проліферацією та акумуляцією морфологічно незрілих клітин – бластів, які походять з лейкемічно-трансформованих гемопоетичних клітин-попередників, мієлоїдного або лімфоїдного ряду.
Жінці терміново потрібні донори тромбоцитної маси з 4+ групою крові.
З проханням про допомогу звернулась її дочка Світлана: «В моєї мами діагноз – гостра Т-лімфоїдна лейкемія. Потрібні донори крові, а саме на тромбоцити, а в неї 4+ група. Все ускладнює те, що і кров рідкісна, і здати її можна тільки у Луцьку. Донорами можуть бути лише чоловіки до 45 років, які раніше вже здавали кров. Прошу небайдужих відгукнутися».
Здати кров можна у Волинському обласному центрі служби крові на пр. Волі, 47, прийшовши сюди до 9.00 та повідомивши, що вона призначена для Куц Валентини Титівни, яка лікується у гематологічному відділенні обласної лікарні.
Для детальнішої інформації звертайтеся до Світлани Куц за номером – 0976214966.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Із квітня минулого року пані Валентина лікувалася від лейкемії у Волинській обласній клінічній лікарні, гематологічне відділення. Після чергового блоку хіміотерапії у жінки критично знизились показники тромбоцитів.
Гостра лейкемія – це пухлинний процес з первинною локалізацією у кістковому мозку, що характеризується проліферацією та акумуляцією морфологічно незрілих клітин – бластів, які походять з лейкемічно-трансформованих гемопоетичних клітин-попередників, мієлоїдного або лімфоїдного ряду.
Жінці терміново потрібні донори тромбоцитної маси з 4+ групою крові.
З проханням про допомогу звернулась її дочка Світлана: «В моєї мами діагноз – гостра Т-лімфоїдна лейкемія. Потрібні донори крові, а саме на тромбоцити, а в неї 4+ група. Все ускладнює те, що і кров рідкісна, і здати її можна тільки у Луцьку. Донорами можуть бути лише чоловіки до 45 років, які раніше вже здавали кров. Прошу небайдужих відгукнутися».
Здати кров можна у Волинському обласному центрі служби крові на пр. Волі, 47, прийшовши сюди до 9.00 та повідомивши, що вона призначена для Куц Валентини Титівни, яка лікується у гематологічному відділенні обласної лікарні.
Для детальнішої інформації звертайтеся до Світлани Куц за номером – 0976214966.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ляшко пояснив, кому можна відтермінувати другу дозу вакцини
Сьогодні, 18:25
Донька благає врятувати маму: волинянці терміново потрібні донори з рідкісною групою крові
Сьогодні, 17:59
Залишив хабар у підлокітнику: на Волині порушник ПДР намагався відкупитися від поліції
Сьогодні, 16:44
Вакцина Pfizer приїде на Волинь сьогодні, 17 квітня. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:35
Призначили заступників голови Камінь-Каширської РДА
Сьогодні, 14:35