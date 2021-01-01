Де на Волині за минулу добу виявили нових заражених COVID-19
Сьогодні, 11:07
За минулу добу на Волині зареєстрували 197 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 80,
Луцький район – 10,
Горохівський район – 9,
Рожищенський район – 4,
місто Нововолинськ – 28,
Володимир-Волинський район – 7,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 26,
Ратнівський район – 12,
Турійський район – 4,
Любешівський район – 5,
Маневицький район – 7.
Усього станом на 18 квітня в області зареєстрували 53 380 випадків.
Одужало – 44 586 осіб (за останню добу – 156).
Летальні випадки – 905 (за останню добу — 6: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 3, Ковельський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 207 501 особу, за минулу добу обстежено — 747 осіб.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 80,
Луцький район – 10,
Горохівський район – 9,
Рожищенський район – 4,
місто Нововолинськ – 28,
Володимир-Волинський район – 7,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 26,
Ратнівський район – 12,
Турійський район – 4,
Любешівський район – 5,
Маневицький район – 7.
Усього станом на 18 квітня в області зареєстрували 53 380 випадків.
Одужало – 44 586 осіб (за останню добу – 156).
Летальні випадки – 905 (за останню добу — 6: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 3, Ковельський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 207 501 особу, за минулу добу обстежено — 747 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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