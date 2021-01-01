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Де на Волині за минулу добу виявили нових заражених COVID-19

Де на Волині за минулу добу виявили нових заражених COVID-19
За минулу добу на Волині зареєстрували 197 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 80,
Луцький район – 10,
Горохівський район – 9,
Рожищенський район – 4,
місто Нововолинськ – 28,
Володимир-Волинський район – 7,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 26,
Ратнівський район – 12,
Турійський район – 4,
Любешівський район – 5,
Маневицький район – 7.

Усього станом на 18 квітня в області зареєстрували 53 380 випадків.

Одужало – 44 586 осіб (за останню добу – 156).

Летальні випадки – 905 (за останню добу — 6: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 3, Ковельський район – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 207 501 особу, за минулу добу обстежено — 747 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, COVID-19, статистика, ситуація
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