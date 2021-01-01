Де на Волині за минулу добу виявили нових заражених COVID-19





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 80,

Луцький район – 10,

Горохівський район – 9,

Рожищенський район – 4,

місто Нововолинськ – 28,

Володимир-Волинський район – 7,

Іваничівський район – 4,

Локачинський район – 1,

Ковельський район – 26,

Ратнівський район – 12,

Турійський район – 4,

Любешівський район – 5,

Маневицький район – 7.



Усього станом на 18 квітня в області зареєстрували 53 380 випадків.



Одужало – 44 586 осіб (за останню добу – 156).



Летальні випадки – 905 (за останню добу — 6: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 3, Ковельський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 207 501 особу, за минулу добу обстежено — 747 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 197 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.Розподіл випадків:місто Луцьк – 80,Луцький район – 10,Горохівський район – 9,Рожищенський район – 4,місто Нововолинськ – 28,Володимир-Волинський район – 7,Іваничівський район – 4,Локачинський район – 1,Ковельський район – 26,Ратнівський район – 12,Турійський район – 4,Любешівський район – 5,Маневицький район – 7.Усього станом на 18 квітня в області зареєстрували 53 380 випадків.Одужало – 44 586 осіб (за останню добу – 156).Летальні випадки – 905 (за останню добу — 6: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 3, Ковельський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 207 501 особу, за минулу добу обстежено — 747 осіб.

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