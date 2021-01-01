Великодній кошик на Волині – один із найдешевших: скільки коштують продукти в регіонах
Сьогодні, 14:55
Цього року повний великодній кошик, що включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сир, а також додаткові продукти – помідори, огірки, яблука та червоне вино, коштуватиме, в середньому по Україні, 963 грн.
Про це поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, - йдеться на сайті Національного наукового центру.
За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вже шостий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 868 грн, а найдорожчим – 1060 грн – у Києві.
Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов’язаних із подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, збільшення вартості енергоресурсів, а також зростання цін на продукти харчування через продовження локдауну у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19, пояснив експерт.
За його словами, у Західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде у Волинській області (887 грн), на Рівненщині (890 грн), на Закарпатті (914 грн), у Івано-Франківській області (937 грн) та у Чернівецькій області (939 грн). Найдорожчим у регіоні великодній кошик буде у Львівській області – 949 грн.
У Центрі України найдешевшим святковий кошик буде на Житомирщині (902 грн). Трохи більше доведеться за нього заплатити на Полтавщині (911 грн), Хмельниччині (915 грн), Сумщині та Чернігівщині (по 919 грн), а також на Вінниччині (925 грн). На Кіровоградщині великодній кошик обійдеться у 935 грн, на Черкащині – у 971 грн, на Київщині – у 973 грн. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 1060 грн.
Вартість великоднього кошику на Сході країни буде коливатися в межах 924‑1011 грн. У Дніпропетровській області він обійдеться у 924 грн, у Запорізькій – 931 грн, у Луганській області – 936 грн. Найдорожчим у регіоні буде великодній кошик у Донецькій (992 грн) та Харківській (1011 грн) областях, де вартість продуктового набору перевищить середню по країні.
Вартість великоднього кошику на Миколаївщині становитиме 929 грн. Жителям інших південних областей – Херсонської та Одеської – доведеться заплатити по 969 грн та 972 грн відповідно, зазначив Юрій Лупенко.
До слова, що стосується Волині, то у 2020 році великодній кошик ув області коштував 713 гривень.
Довідка. Розрахунок вартості великоднього кошику у 2021 році по областях України зроблений Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» на основі даних Державної служби статистики України станом на 1 квітня 2021 року.
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Про це поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, - йдеться на сайті Національного наукового центру.
За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вже шостий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 868 грн, а найдорожчим – 1060 грн – у Києві.
Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов’язаних із подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, збільшення вартості енергоресурсів, а також зростання цін на продукти харчування через продовження локдауну у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19, пояснив експерт.
За його словами, у Західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде у Волинській області (887 грн), на Рівненщині (890 грн), на Закарпатті (914 грн), у Івано-Франківській області (937 грн) та у Чернівецькій області (939 грн). Найдорожчим у регіоні великодній кошик буде у Львівській області – 949 грн.
У Центрі України найдешевшим святковий кошик буде на Житомирщині (902 грн). Трохи більше доведеться за нього заплатити на Полтавщині (911 грн), Хмельниччині (915 грн), Сумщині та Чернігівщині (по 919 грн), а також на Вінниччині (925 грн). На Кіровоградщині великодній кошик обійдеться у 935 грн, на Черкащині – у 971 грн, на Київщині – у 973 грн. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 1060 грн.
Вартість великоднього кошику на Сході країни буде коливатися в межах 924‑1011 грн. У Дніпропетровській області він обійдеться у 924 грн, у Запорізькій – 931 грн, у Луганській області – 936 грн. Найдорожчим у регіоні буде великодній кошик у Донецькій (992 грн) та Харківській (1011 грн) областях, де вартість продуктового набору перевищить середню по країні.
Вартість великоднього кошику на Миколаївщині становитиме 929 грн. Жителям інших південних областей – Херсонської та Одеської – доведеться заплатити по 969 грн та 972 грн відповідно, зазначив Юрій Лупенко.
До слова, що стосується Волині, то у 2020 році великодній кошик ув області коштував 713 гривень.
Довідка. Розрахунок вартості великоднього кошику у 2021 році по областях України зроблений Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» на основі даних Державної служби статистики України станом на 1 квітня 2021 року.
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