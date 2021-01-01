Великодній кошик на Волині – один із найдешевших: скільки коштують продукти в регіонах

Цього року повний великодній кошик, що включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сир, а також додаткові продукти – помідори, огірки, яблука та червоне вино, коштуватиме, в середньому по Україні, 963 грн.Про це поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН, - йдеться на сайті Національного наукового центру.За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вже шостий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 868 грн, а найдорожчим – 1060 грн – у Києві.Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов’язаних із подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, збільшення вартості енергоресурсів, а також зростання цін на продукти харчування через продовження локдауну у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19, пояснив експерт.За його словами, у Західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде уна Рівненщині (890 грн), на Закарпатті (914 грн), у Івано-Франківській області (937 грн) та у Чернівецькій області (939 грн). Найдорожчим у регіоні великодній кошик буде у Львівській області – 949 грн.У Центрі України найдешевшим святковий кошик буде на Житомирщині (902 грн). Трохи більше доведеться за нього заплатити на Полтавщині (911 грн), Хмельниччині (915 грн), Сумщині та Чернігівщині (по 919 грн), а також на Вінниччині (925 грн). На Кіровоградщині великодній кошик обійдеться у 935 грн, на Черкащині – у 971 грн, на Київщині – у 973 грн. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 1060 грн.Вартість великоднього кошику на Сході країни буде коливатися в межах 924‑1011 грн. У Дніпропетровській області він обійдеться у 924 грн, у Запорізькій – 931 грн, у Луганській області – 936 грн. Найдорожчим у регіоні буде великодній кошик у Донецькій (992 грн) та Харківській (1011 грн) областях, де вартість продуктового набору перевищить середню по країні.Вартість великоднього кошику на Миколаївщині становитиме 929 грн. Жителям інших південних областей – Херсонської та Одеської – доведеться заплатити по 969 грн та 972 грн відповідно, зазначив Юрій Лупенко.До слова, що стосується Волині, то у 2020 році великодній кошик ув області коштував 713 гривень.Розрахунок вартості великоднього кошику у 2021 році по областях України зроблений Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» на основі даних Державної служби статистики України станом на 1 квітня 2021 року.