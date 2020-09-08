Де на Волині найвищий рівень радіації





Про це повідомляють ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».



Дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є важливою умовою дотримання радіаційного захисту населення. Тому лабораторіями електромагнітних полів та інших фізичних факторів лабораторного центру та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводяться вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.



За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в березні становили:



м. Луцьк – 11,6 мкР/год



м. Горохів – 11мкР/год



м. Камінь-Каширський – 12 мкР/год



м. Ковель — 11 мкР/год



смт. Любешів 11 мкР/год



смт. Маневичі — 12 мкР/год



м. Любомль — 11 мкР/год



м. Нововолинськ — 11 мкР/год



смт. Стара Вижва — 12 мкР/год



Таким чином, середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання в березні поточного року не перевищували природного фону по області.

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