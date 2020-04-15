«Коронавірусну» допомогу отримають 175 тисяч українців





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"Підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в «червоній» зоні, зможуть оформити заяву на отримання грошової допомоги. Загалом очікується, що послугою скористаються 175 тис. громадян. На виплату цієї допомоги у поточному році з Державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень", – розповіли представники міністерства.



Прийом заявок на отримання одноразової фінансової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень для підприємців з "червоної карантинної зони" розпочався 19 квітня. Крім підприємців з чинних "червоних зон", працівники та ФОПи з регіонів, які були віднесені до "червоної" зони, але вже вийшли з неї, також можуть подаватися на отримання допомоги.



Для майбутніх “червоних” зон буде встановлено додатковий термін подачі заяв на отримання допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників, постраждалих через карантинні обмеження, було спрямовано 1,4 мільярда гривень.Про це повідомляє Суспільне , посилаюись на пресслужба Міністерства фінансів."Підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в «червоній» зоні, зможуть оформити заяву на отримання грошової допомоги. Загалом очікується, що послугою скористаються 175 тис. громадян. На виплату цієї допомоги у поточному році з Державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень", – розповіли представники міністерства.Прийом заявок на отримання одноразової фінансової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень для підприємців з "червоної карантинної зони" розпочався 19 квітня. Крім підприємців з чинних "червоних зон", працівники та ФОПи з регіонів, які були віднесені до "червоної" зони, але вже вийшли з неї, також можуть подаватися на отримання допомоги.Для майбутніх “червоних” зон буде встановлено додатковий термін подачі заяв на отримання допомоги.

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