Експерти розповіли, яку ковбасу не можна купувати і як вибрати якісну





Про те, де і як продають фальсифікат ковбас і як правильно вибрати м'ясну продукцію – йдеться в матеріалі



"Близько 50% ковбаси на базарах – фальсифікат, у супермаркетах показник трохи нижчий – у середньому близько 30%", - розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.



"Зазначають вищий сорт, пишуть що завгодно в складі. А якщо кинути це в лабораторію, ми побачимо, що там шкура, кістки, соя, крохмаль, підсилювачі смаку. Кістки дійсно можуть бути в ковбасі, але в м'ясовмісному продукті, або ковбасі другого сорту. Водночас кістки ми знаходимо і у вищому сорті, в ковбасі, яка позиціонується як дитяча. На якій зазначено, що вона рекомендована МОЗ", – говорить Несміянов.



Представники лабораторій підтверджують: порушення трапляються вкрай часто. За словами президента Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз "ТЕСТ" Валентина Безрукого, фальсифікат є і на ринках, і в супермаркетах.



"Що більше компонентів у ковбасі, то більше можливості отримати фальсифікат. Це заміна дорожчих складників дешевшими. Іноді у виробників є бажання закупити заморожену сировину з Аргентини й таким чином добряче заощаджувати. Фальсифікат – це щось непередбачуване. Ніхто не досліджує, що в фальсифікаті", – зазначає Безрукий.



Професор Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко додає: у продажу досить часто можна натрапити на неякісні ковбасні вироби. Наприклад, ковбаса першого ґатунку може продаватися як ковбаса вищого ґатунку. Якщо на маркуванні зазначено "ММО" ("м'ясо механічної обвалки"), то це вже не ковбаса, а "фаршевий продукт", що складається з кісток, шкіри та інших вторинних компонентів. Таку ковбасу краще не купувати.



Вибираючи ковбасу, бажано звернути увагу на кількість інгредієнтів, зазначених у маркуванні. Що їх менше, то краще. Непрямим показником якості продукту є і його ціна – вона не повинна бути занадто низькою.



Як знайти якісну продукцію: поради експертів



Вартість ковбаси, наприклад, понад 300 грн за кг ще не гарантує її якості. Але якщо ви бачите ковбасу вищого сорту, наприклад, по 39 грн за кг, з натурального в ній насправді тільки шкура й кістки.



Особливо уважним треба бути до ковбаси на базарах. І не тільки через фальсифікат. На такій ковбасі найчастіше немає навіть дати виробництва, щоб не було списань. Також варто пам'ятати, що ковбасу там натирають, щоб вона не була на вигляд зіпсована.



У супермаркетах не менш легко придбати "прострочку". Особливо якщо ви купуєте на вагу. "Ковбаси треба їсти менше. Звикайте до того, що контролю особливого немає. Є, можливо, виробники хороші, але ця ковбаса піде в космос за цінами. За можливості переходьте на сировину – м'ясо. Навіть фарш не варто купувати. І найголовніше – не давайте ковбасних виробів сумнівної якості дітям", – радить Несміянов.



Безрукий погоджується: ціна може бути одним із критеріїв. "Але все-таки виробники фальсифікату теж не ідіоти. Якщо поставлять занадто низьку вартість, це буде викликати запитання. Вони ставлять ціну на межі. Дешевше, ніж у хороших зразків, але не занижені. Головне – обирати ті торгові марки, які нормально себе зарекомендували, хоча і в цьому випадку є ризик", – говорить експерт.



Напередодні Великодня попит на м'ясну продукцію серед українців зростає. Разом із тим більше заробляють і виробники фальсифікатів. І єдиний спосіб захиститися від підробки – купувати продукцію торгових марок із хорошою репутацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні до 30% ковбасних виробів на полицях магазинів – фальсифікат, стверджують експерти. Дорогі компоненти замінюють на дешевий аналог, а склад може не відповідати заявленому на упаковці.Про те, де і як продають фальсифікат ковбас і як правильно вибрати м'ясну продукцію – йдеться в матеріалі OBOZREVATEL "Близько 50% ковбаси на базарах – фальсифікат, у супермаркетах показник трохи нижчий – у середньому близько 30%", - розповів виконавчий директор Союзу споживачів України"Зазначають вищий сорт, пишуть що завгодно в складі. А якщо кинути це в лабораторію, ми побачимо, що там шкура, кістки, соя, крохмаль, підсилювачі смаку. Кістки дійсно можуть бути в ковбасі, але в м'ясовмісному продукті, або ковбасі другого сорту. Водночас кістки ми знаходимо і у вищому сорті, в ковбасі, яка позиціонується як дитяча. На якій зазначено, що вона рекомендована МОЗ", – говорить Несміянов.Представники лабораторій підтверджують: порушення трапляються вкрай часто. За словами президента Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз "ТЕСТ", фальсифікат є і на ринках, і в супермаркетах."Що більше компонентів у ковбасі, то більше можливості отримати фальсифікат. Це заміна дорожчих складників дешевшими. Іноді у виробників є бажання закупити заморожену сировину з Аргентини й таким чином добряче заощаджувати. Фальсифікат – це щось непередбачуване. Ніхто не досліджує, що в фальсифікаті", – зазначає Безрукий.Професор Київського національного торгово-економічного університетудодає: у продажу досить часто можна натрапити на неякісні ковбасні вироби. Наприклад, ковбаса першого ґатунку може продаватися як ковбаса вищого ґатунку. Якщо на маркуванні зазначено "ММО" ("м'ясо механічної обвалки"), то це вже не ковбаса, а "фаршевий продукт", що складається з кісток, шкіри та інших вторинних компонентів. Таку ковбасу краще не купувати.Вибираючи ковбасу, бажано звернути увагу на кількість інгредієнтів, зазначених у маркуванні. Що їх менше, то краще. Непрямим показником якості продукту є і його ціна – вона не повинна бути занадто низькою.Вартість ковбаси, наприклад, понад 300 грн за кг ще не гарантує її якості. Але якщо ви бачите ковбасу вищого сорту, наприклад, по 39 грн за кг, з натурального в ній насправді тільки шкура й кістки.Особливо уважним треба бути до ковбаси на базарах. І не тільки через фальсифікат. На такій ковбасі найчастіше немає навіть дати виробництва, щоб не було списань. Також варто пам'ятати, що ковбасу там натирають, щоб вона не була на вигляд зіпсована.У супермаркетах не менш легко придбати "прострочку". Особливо якщо ви купуєте на вагу. "Ковбаси треба їсти менше. Звикайте до того, що контролю особливого немає. Є, можливо, виробники хороші, але ця ковбаса піде в космос за цінами. За можливості переходьте на сировину – м'ясо. Навіть фарш не варто купувати. І найголовніше – не давайте ковбасних виробів сумнівної якості дітям", – радить Несміянов.Безрукий погоджується: ціна може бути одним із критеріїв. "Але все-таки виробники фальсифікату теж не ідіоти. Якщо поставлять занадто низьку вартість, це буде викликати запитання. Вони ставлять ціну на межі. Дешевше, ніж у хороших зразків, але не занижені. Головне – обирати ті торгові марки, які нормально себе зарекомендували, хоча і в цьому випадку є ризик", – говорить експерт.Напередодні Великодня попит на м'ясну продукцію серед українців зростає. Разом із тим більше заробляють і виробники фальсифікатів. І єдиний спосіб захиститися від підробки – купувати продукцію торгових марок із хорошою репутацією.

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