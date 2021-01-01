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Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідав Волинь. У рамках візиту в Луцьк він побачив КП «Волинський обласний перинатальний центр», Волинський ліцей імені Героїв Небесної Сотні та Луцький ремонтний завод «Мотор».

Через специфіку роботи деяких з цих об'єктів, епідеміологічну ситуацію в Україні та карантинні обмеження відвідини їх главою парламенту були закритими для преси. Натомість журналісти були присутні лише під час сесійного засідання Волиньради та заходу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, де він брав участь.

Пропонуємо переглянути, що пише Дмитро Разумков на своїй офіційній фейсбук-сторінці про ті об'єкти, які він побачив «без преси».

Дмитро Разумков зазначив, що перинатальний центр, який надає високоспеціалізовану допомогу вагітним та дітям, має сучасні відділення із новітнім обладнанням. Та, попри це, заклад також має потреби, на які необхідні додаткові фінансові ресурси. Він пообіцяв, що разом із органами місцевого самоврядування уряд шукатиме шляхи та ресурси для підтримки медичних закладів.

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО


Наступна локація, яку відвідав голова Верховної Ради, - Волинський ліцей імені Героїв Небесної Сотні. Дмитро Разумков впевнений, що ліцей має ким та чим пишатися.

«Більше 600 випускників цього навчального закладу є учасниками АТО. Серед них - наймолодший Герой України Василь Тарасюк та повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка. Колишні ліцеїсти продовжують демонструвати героїзм та любов до своєї держави, захищаючи її територіальну цілісність», - вважає він.

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО


Також Дмитро Разумков відвідав Луцький ремонтний завод «Мотор». У своєму дописі він зауважив, що коли ситуація на сході нашої держави та на її кордонах загострюється, важливо, щоб такі підприємства не збавляли обертів.

«Відвідав Луцький ремонтний завод «Мотор». Його керівництво пишається, що в першому кварталі цього року на підприємстві зросло виробництво та збільшилася кількість контрактів. Зараз на заводі працюють над тим, щоб отримувати додаткові замовлення за державними гарантіями. Це хороша динаміка. Сподіваюся, так буде і надалі.

Нагадаю, що Завод «Мотор» наразі єдине підприємство, що забезпечує наші Повітряні Сили відремонтованими двигунами до бойових літаків СУ-24(М), СУ-27, МіГ-29, Іл-76», - йдеться в повідомленні.

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО

Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО

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Теги: Луцьк, Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, візит
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Коментарі 1
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Як полішуки з захопленням лижуть сороміцькі місця колишньому ригу.
Так само лизатимуть кацапам, які ще й з танків злізти не встигнуть.
"Варшавське сміття, грязь Москви...".
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