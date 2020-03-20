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Війна на Донбасі: російські окупанти вбили українського військового

Війна на Донбасі: російські окупанти вбили українського військового
Сьогодні, 22 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій українських підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення, не сумісне з життям.

Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Фото - ілюстративне

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Теги: війна, Донбас, смерть
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