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Мокрий сніг, дощі і заморозки: синоптик прогнозує некомфортну погоду

Мокрий сніг, дощі і заморозки: синоптик прогнозує некомфортну погоду
У суботу, 24 квітня, очікують мокрий сніг на Півночі та Заході України.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.

За її словами, дощ очікують завтра подекуди в центральних областях (не суттєвий та з проясненнями) й на Сході. Південь опади оминуть.

А от у неділю атмосферний фронт пронесе знову дощі. Найкомфортнішою буде погода на Сході України в неділю - сонячно та тепло, до +12+14 градусів. Також тепло буде у південній частині - до +13+15 градусів.

А ось Захід, Північ, значна частина центральних областей потраплять у холодну повітряну масу, вдень усього +7+12 градусів.

Наталія Діденко зауважила, що у суботу-неділю – велика ймовірність заморозків. І не лише на ґрунті, а й у повітрі. Окрім південної частини.

У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг. Температура повітря буде +7+9 градусів. А от потепління розпочнеться із найближчої середи.

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Теги: прогноз, погода
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