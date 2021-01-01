Мокрий сніг, дощі і заморозки: синоптик прогнозує некомфортну погоду
Сьогодні, 10:41
У суботу, 24 квітня, очікують мокрий сніг на Півночі та Заході України.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.
За її словами, дощ очікують завтра подекуди в центральних областях (не суттєвий та з проясненнями) й на Сході. Південь опади оминуть.
А от у неділю атмосферний фронт пронесе знову дощі. Найкомфортнішою буде погода на Сході України в неділю - сонячно та тепло, до +12+14 градусів. Також тепло буде у південній частині - до +13+15 градусів.
А ось Захід, Північ, значна частина центральних областей потраплять у холодну повітряну масу, вдень усього +7+12 градусів.
Наталія Діденко зауважила, що у суботу-неділю – велика ймовірність заморозків. І не лише на ґрунті, а й у повітрі. Окрім південної частини.
У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг. Температура повітря буде +7+9 градусів. А от потепління розпочнеться із найближчої середи.
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Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.
За її словами, дощ очікують завтра подекуди в центральних областях (не суттєвий та з проясненнями) й на Сході. Південь опади оминуть.
А от у неділю атмосферний фронт пронесе знову дощі. Найкомфортнішою буде погода на Сході України в неділю - сонячно та тепло, до +12+14 градусів. Також тепло буде у південній частині - до +13+15 градусів.
А ось Захід, Північ, значна частина центральних областей потраплять у холодну повітряну масу, вдень усього +7+12 градусів.
Наталія Діденко зауважила, що у суботу-неділю – велика ймовірність заморозків. І не лише на ґрунті, а й у повітрі. Окрім південної частини.
У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг. Температура повітря буде +7+9 градусів. А от потепління розпочнеться із найближчої середи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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