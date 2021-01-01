Мокрий сніг, дощі і заморозки: синоптик прогнозує некомфортну погоду

У суботу, 24 квітня, очікують мокрий сніг на Півночі та Заході України.Про це повідомила синоптикна сторінці у фейсбуці.За її словами, дощ очікують завтра подекуди в центральних областях (не суттєвий та з проясненнями) й на Сході. Південь опади оминуть.А от у неділю атмосферний фронт пронесе знову дощі. Найкомфортнішою буде погода на Сході України в неділю - сонячно та тепло, до +12+14 градусів. Також тепло буде у південній частині - до +13+15 градусів.А ось Захід, Північ, значна частина центральних областей потраплять у холодну повітряну масу, вдень усього +7+12 градусів.Наталія Діденко зауважила, що у суботу-неділю – велика ймовірність заморозків. І не лише на ґрунті, а й у повітрі. Окрім південної частини.У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг. Температура повітря буде +7+9 градусів. А от потепління розпочнеться із найближчої середи.