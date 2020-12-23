У громаді на Волині учні повертаються до навчання у школах
Сьогодні, 15:25
З понеділка, 26 квітня, відновлюють навчання у школах Ковельської громади.
Про це йдеться на сайті Ковельради.
Нагадаємо, що учні 1-11 класів згідно рішення місцевої комісії ТЕБ та НС до 23 квітня навчались дистанційно.
Заклади дошкільної освіти теж працюватимуть, крім №№ 5, 9 та 13. Ці дитсадки переведені на дистанційну роботу, у зв'язку з тим, що у них високий поріг захворюваності на грип та ГРВІ.
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Про це йдеться на сайті Ковельради.
Нагадаємо, що учні 1-11 класів згідно рішення місцевої комісії ТЕБ та НС до 23 квітня навчались дистанційно.
Заклади дошкільної освіти теж працюватимуть, крім №№ 5, 9 та 13. Ці дитсадки переведені на дистанційну роботу, у зв'язку з тим, що у них високий поріг захворюваності на грип та ГРВІ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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