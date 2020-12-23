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У громаді на Волині учні повертаються до навчання у школах

У громаді на Волині учні повертаються до навчання у школах
З понеділка, 26 квітня, відновлюють навчання у школах Ковельської громади.

Про це йдеться на сайті Ковельради.

Нагадаємо, що учні 1-11 класів згідно рішення місцевої комісії ТЕБ та НС до 23 квітня навчались дистанційно.

Заклади дошкільної освіти теж працюватимуть, крім №№ 5, 9 та 13. Ці дитсадки переведені на дистанційну роботу, у зв'язку з тим, що у них високий поріг захворюваності на грип та ГРВІ.

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Теги: Ковельська громада, учні, школи
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