У місті на Волині пограбували чоловіка з жінкою, які йшли вулицею





Інцидент трапився у п'ятницю, 23 квітня. Про це



Потерпілі викликали поліцію. Правоохоронці встановили людей, яких підозрюють у причетності до злочину. Їх затримали на вулиці Незалежності. Зловмисниками виявилися раніше судимий уродженець села Оленівка, та уродженка села Навіз Рожищенської громади.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище на вулиці Драгоманова чоловік та жінка пограбували пару, що йшла вулицею. У них відібрали два мобільних телефони та 700 гривень.Інцидент трапився у п'ятницю, 23 квітня. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.Потерпілі викликали поліцію. Правоохоронці встановили людей, яких підозрюють у причетності до злочину. Їх затримали на вулиці Незалежності. Зловмисниками виявилися раніше судимий уродженець села Оленівка, та уродженка села Навіз Рожищенської громади.Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України.

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