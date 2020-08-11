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У місті на Волині пограбували чоловіка з жінкою, які йшли вулицею

У місті на Волині пограбували чоловіка з жінкою, які йшли вулицею
У місті Рожище на вулиці Драгоманова чоловік та жінка пограбували пару, що йшла вулицею. У них відібрали два мобільних телефони та 700 гривень.

Інцидент трапився у п'ятницю, 23 квітня. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.

Потерпілі викликали поліцію. Правоохоронці встановили людей, яких підозрюють у причетності до злочину. Їх затримали на вулиці Незалежності. Зловмисниками виявилися раніше судимий уродженець села Оленівка, та уродженка села Навіз Рожищенської громади.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України.

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Теги: вулиця, грабіж, Рожище
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