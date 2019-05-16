Розмитнення «євроблях» за новим законом: який порядок та коли саме можна легалізувати авто
Сьогодні, 18:24
Нещодавно Верховна Рада на позачерговому пленарному засіданні в другому читанні ухвалила два законопроєкти щодо розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.
Громадська організація "АвтоЄвроСила" на своїй сторінці у Facebook вирішила розповісти про те, який саме порядок розмитнення машини передбачений за новим законом, а також коли можна легалізувати "євробляху", - пише ТСН.
Так, закон почне діяти за місяць після офіційної публікації (але перед цим його ще повинен підписати Президент). В середньому легалізація одного автомобіля має обійтись від однієї до трьох тисяч євро.
Для проходження процедури легалізації потрібно підготувати усі необхідні документи. Принаймні треба мати підтвердження про зняття з реєстрації в країні, де автомобіль був “прописаний”. Також потрібно мати договір купівлі-продажу, або інший документ, який визначає зміну власника. Тим, хто хоче скористатись нормами нового закону, варто починати діяти вже зараз.
Загалом, сама процедура розмитнення може розпочатись десь через півтора-два місяці (тобто від кінця травня – початку червня 2021 року і тривати пів року – тобто до кінця 2021 року).
Окремо варто зазначити й про те, хто саме може розмитнитися за новими правилами. Отже, не можна розмитнити авто, якщо:
-машина молодше п'яти років;
- важить більше 3,5 т;
- нижче "Євро-2";
-ввезено від 01.01.2021.
Можна розмитнити авто, якщо:
- старше п'яти років;
- вагою до 3,5 т;
- "Євро-2" та вище;
- ввезено до 31.12.2020.
Додамо, що для "пільгового” розмитнення доведеться сплатити "добровільний внесок" у розмірі 8 500 грн. Або ж за тих самих 8 500 грн можна буде вивезти автомобіль за межі України, якщо розмитнювати таке авто немає сенсу. Це дозволить уникнути ще більших штрафів у майбутньому.
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Громадська організація "АвтоЄвроСила" на своїй сторінці у Facebook вирішила розповісти про те, який саме порядок розмитнення машини передбачений за новим законом, а також коли можна легалізувати "євробляху", - пише ТСН.
Так, закон почне діяти за місяць після офіційної публікації (але перед цим його ще повинен підписати Президент). В середньому легалізація одного автомобіля має обійтись від однієї до трьох тисяч євро.
Для проходження процедури легалізації потрібно підготувати усі необхідні документи. Принаймні треба мати підтвердження про зняття з реєстрації в країні, де автомобіль був “прописаний”. Також потрібно мати договір купівлі-продажу, або інший документ, який визначає зміну власника. Тим, хто хоче скористатись нормами нового закону, варто починати діяти вже зараз.
Загалом, сама процедура розмитнення може розпочатись десь через півтора-два місяці (тобто від кінця травня – початку червня 2021 року і тривати пів року – тобто до кінця 2021 року).
Окремо варто зазначити й про те, хто саме може розмитнитися за новими правилами. Отже, не можна розмитнити авто, якщо:
-машина молодше п'яти років;
- важить більше 3,5 т;
- нижче "Євро-2";
-ввезено від 01.01.2021.
Можна розмитнити авто, якщо:
- старше п'яти років;
- вагою до 3,5 т;
- "Євро-2" та вище;
- ввезено до 31.12.2020.
Додамо, що для "пільгового” розмитнення доведеться сплатити "добровільний внесок" у розмірі 8 500 грн. Або ж за тих самих 8 500 грн можна буде вивезти автомобіль за межі України, якщо розмитнювати таке авто немає сенсу. Це дозволить уникнути ще більших штрафів у майбутньому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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