Розмитнення «євроблях» за новим законом: який порядок та коли саме можна легалізувати авто

Нещодавно Верховна Рада на позачерговому пленарному засіданні в другому читанні ухвалила два законопроєкти щодо розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.Громадська організація "АвтоЄвроСила" на своїй сторінці у Facebook вирішила розповісти про те, який саме порядок розмитнення машини передбачений за новим законом, а також коли можна легалізувати "євробляху", - пише ТСН.Так, закон почне діяти за місяць після офіційної публікації (але перед цим його ще повинен підписати Президент). В середньому легалізація одного автомобіля має обійтись від однієї до трьох тисяч євро.Для проходження процедури легалізації потрібно підготувати усі необхідні документи. Принаймні треба мати підтвердження про зняття з реєстрації в країні, де автомобіль був “прописаний”. Також потрібно мати договір купівлі-продажу, або інший документ, який визначає зміну власника. Тим, хто хоче скористатись нормами нового закону, варто починати діяти вже зараз.Загалом, сама процедура розмитнення може розпочатись десь через півтора-два місяці (тобто від кінця травня – початку червня 2021 року і тривати пів року – тобто до кінця 2021 року).Окремо варто зазначити й про те, хто саме може розмитнитися за новими правилами. Отже, не можна розмитнити авто, якщо:-машина молодше п'яти років;- важить більше 3,5 т;- нижче "Євро-2";-ввезено від 01.01.2021.- старше п'яти років;- вагою до 3,5 т;- "Євро-2" та вище;- ввезено до 31.12.2020.Додамо, що для "пільгового” розмитнення доведеться сплатити "добровільний внесок" у розмірі 8 500 грн. Або ж за тих самих 8 500 грн можна буде вивезти автомобіль за межі України, якщо розмитнювати таке авто немає сенсу. Це дозволить уникнути ще більших штрафів у майбутньому.