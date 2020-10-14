Як волинські військові святкують Вербну неділю на передовій. ФОТО
Сьогодні, 13:58
Військові 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відсвяткували Вербну неділю на сході України.
У підрозділах князівської бригади, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині, як і годиться, святковими богослужіннями та освяченням верби відзначили Вербну неділю або Вхід Господній у Єрусалим, - йдеться на сторінці бригади.
"Наша народжена та загартована в боях 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого щиро вітає весь український люд зі святом розквіту природи. Із вірою в Україну, із завзяттям та без вагання, твердою рукою тримаючи зброю, тут, на передовій, робимо все можливе, аби на найпрекраснішій українській землі запанував мир після нашої Перемоги!" - йдеться на сторінці бригади.
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У підрозділах князівської бригади, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині, як і годиться, святковими богослужіннями та освяченням верби відзначили Вербну неділю або Вхід Господній у Єрусалим, - йдеться на сторінці бригади.
"Наша народжена та загартована в боях 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого щиро вітає весь український люд зі святом розквіту природи. Із вірою в Україну, із завзяттям та без вагання, твердою рукою тримаючи зброю, тут, на передовій, робимо все можливе, аби на найпрекраснішій українській землі запанував мир після нашої Перемоги!" - йдеться на сторінці бригади.
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