Як волинські військові святкують Вербну неділю на передовій. ФОТО

Військові 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відсвяткували Вербну неділю на сході України.У підрозділах князівської бригади, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині, як і годиться, святковими богослужіннями та освяченням верби відзначили Вербну неділю або Вхід Господній у Єрусалим, - йдеться на сторінці бригади."Наша народжена та загартована в боях 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого щиро вітає весь український люд зі святом розквіту природи. Із вірою в Україну, із завзяттям та без вагання, твердою рукою тримаючи зброю, тут, на передовій, робимо все можливе, аби на найпрекраснішій українській землі запанував мир після нашої Перемоги!" - йдеться на сторінці бригади.