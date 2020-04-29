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Як працюватимуть підрозділи міграційної служби Волині у травні

Як працюватимуть підрозділи міграційної служби Волині у травні
Опублікували графік роботи Управління ДМС України у Волинській області під час святкування Дня праці, Великодня та Дня перемоги.

Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Так, з нагоди свят Дня праці та Великодня:

- в обласному апараті вихідними днями будуть 1, 2, 3 та 4 травня 2021 року;

- районні та міські підрозділи Управління ДМС України у Волинській області не працюватимуть 1, 2, 3 та 4 травня 2021 року.

А от 30 квітня – передсвятковий день, робочий день буде скорочений на годину згідно ст. 53 КЗпП України.

9 травня – День перемоги:

- в обласному апараті вихідними днями будуть 8, 9 та 10 травня 2021 року;

- районні та міські підрозділи Управління ДМС України у Волинській області не працюватимуть 9, 10 та 11 травня 2021 року.

Також зауважують, що 8 травня – передсвятковий день, тож робочий день буде скорочений на годину.

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Теги: міграційна служба, Волинь, графік
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