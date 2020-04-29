Як працюватимуть підрозділи міграційної служби Волині у травні

Опублікували графік роботи Управління ДМС України у Волинській області під час святкування Дня праці, Великодня та Дня перемоги.Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.Так, з нагоди свят Дня праці та Великодня:- в обласному апараті вихідними днями будуть 1, 2, 3 та 4 травня 2021 року;- районні та міські підрозділи Управління ДМС України у Волинській області не працюватимуть 1, 2, 3 та 4 травня 2021 року.А от 30 квітня – передсвятковий день, робочий день буде скорочений на годину згідно ст. 53 КЗпП України.9 травня – День перемоги:- в обласному апараті вихідними днями будуть 8, 9 та 10 травня 2021 року;- районні та міські підрозділи Управління ДМС України у Волинській області не працюватимуть 9, 10 та 11 травня 2021 року.Також зауважують, що 8 травня – передсвятковий день, тож робочий день буде скорочений на годину.