Як працюватимуть підрозділи міграційної служби Волині у травні
Сьогодні, 20:12
Опублікували графік роботи Управління ДМС України у Волинській області під час святкування Дня праці, Великодня та Дня перемоги.
Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
Так, з нагоди свят Дня праці та Великодня:
- в обласному апараті вихідними днями будуть 1, 2, 3 та 4 травня 2021 року;
- районні та міські підрозділи Управління ДМС України у Волинській області не працюватимуть 1, 2, 3 та 4 травня 2021 року.
А от 30 квітня – передсвятковий день, робочий день буде скорочений на годину згідно ст. 53 КЗпП України.
9 травня – День перемоги:
- в обласному апараті вихідними днями будуть 8, 9 та 10 травня 2021 року;
- районні та міські підрозділи Управління ДМС України у Волинській області не працюватимуть 9, 10 та 11 травня 2021 року.
Також зауважують, що 8 травня – передсвятковий день, тож робочий день буде скорочений на годину.
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Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
Так, з нагоди свят Дня праці та Великодня:
- в обласному апараті вихідними днями будуть 1, 2, 3 та 4 травня 2021 року;
- районні та міські підрозділи Управління ДМС України у Волинській області не працюватимуть 1, 2, 3 та 4 травня 2021 року.
А от 30 квітня – передсвятковий день, робочий день буде скорочений на годину згідно ст. 53 КЗпП України.
9 травня – День перемоги:
- в обласному апараті вихідними днями будуть 8, 9 та 10 травня 2021 року;
- районні та міські підрозділи Управління ДМС України у Волинській області не працюватимуть 9, 10 та 11 травня 2021 року.
Також зауважують, що 8 травня – передсвятковий день, тож робочий день буде скорочений на годину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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