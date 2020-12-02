вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку побудують новий сучасний стадіон

У Луцьку побудують новий сучасний стадіон
У Луцькому НТУ побудують сертифікований спортивний стадіон та проведуть капітальний ремонт спорткомплексу з басейном.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нагадаємо, у березні під час брифінгу заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа розповів, що на Волині «виростуть» ще 3 стадіони: на базі практик «Гарт» ВНУ імені Лесі Українки, у ЛНТУ, де ще й реконструюють басейн, а також селищі Торчин.

Проєкт з розбудови фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури Волині на базі політехнічного університету став можливим завдяки програмі Президента України «Велике будівництво».

Кошторисна вартість реалізації проєкту становить понад 17 мільйонів гривень. Наразі тривають тендерні процедури. Роботи фінансуватимуться коштом Державного фонду регіонального розвитку.

Зазначають, що в результаті реалізації цього проєкту буде побудований стадіон європейського зразка з облаштованими біговими доріжками, футбольним полем, спортивним устаткуванням для проведення змагань з легкої атлетики, трибунами для глядачів та гравців.

У Луцьку побудують новий сучасний стадіон


Також проєктна документація передбачає проведення капітального ремонту спорткомплексу з басейном. За роки існування спортивна інфраструктура навчального закладу застаріла, обладнання та устаткування зносилося.

У Луцьку побудують новий сучасний стадіон


Голова ОДА Юрій Погуляйко переконаний, що будівництво нового, сучасного стадіону в рамках президентської програми дозволить залучити до занять спортом більше молоді та дітей, проводити на належному рівні змагання та підвищити спортивний престиж області.

У Луцьку побудують новий сучасний стадіон


Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, стадіон, ЛНТУ, спорткомплекс, басейн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку побудують новий сучасний стадіон
Сьогодні, 17:03
На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені
Сьогодні, 16:39
Розповіли, як волинян із хронічними захворюваннями вакцинують проти COVID-19
Сьогодні, 16:35
«Ковідні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів на 27 квітня
Сьогодні, 16:24
«Укрзалізниця» відновлює курсування поїздів майже у всіх областях
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
Магістрам Луцького НТУ вручили дипломи. ФОТО Магістрам Луцького НТУ вручили дипломи. ФОТО
27 лютий, 18:20
Реорганізація: у луцькому «політесі» з'явилися нові факультети і кафедри Реорганізація: у луцькому «політесі» з'явилися нові факультети і кафедри
09 січень, 07:35
Знані гості і оберемки квітів: Ірину Вахович представили на посаді ректора ЛНТУ. ФОТО Знані гості і оберемки квітів: Ірину Вахович представили на посаді ректора ЛНТУ. ФОТО
02 грудень, 2020, 17:20
Аудиторії та санвузли луцького «політеху» відремонтують за понад мільйон гривень Аудиторії та санвузли луцького «політеху» відремонтують за понад мільйон гривень
07 листопад, 2020, 16:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку побудують новий сучасний стадіон
Сьогодні, 17:03
 0
На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені
Сьогодні, 16:39
 0
Розповіли, як волинян із хронічними захворюваннями вакцинують проти COVID-19
Сьогодні, 16:35
 0
«Ковідні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів на 27 квітня
Сьогодні, 16:24
 0
«Укрзалізниця» відновлює курсування поїздів майже у всіх областях
Сьогодні, 16:21
 0
Медіа
відео
1/8