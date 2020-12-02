У Луцьку побудують новий сучасний стадіон





Про це



Нагадаємо, у березні під час брифінгу заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа розповів, що на Волині «виростуть» ще 3 стадіони: на базі практик «Гарт» ВНУ імені Лесі Українки, у ЛНТУ, де ще й реконструюють басейн, а також селищі Торчин.



Проєкт з розбудови фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури Волині на базі політехнічного університету став можливим завдяки програмі Президента України «Велике будівництво».



Кошторисна вартість реалізації проєкту становить понад 17 мільйонів гривень. Наразі тривають тендерні процедури. Роботи фінансуватимуться коштом Державного фонду регіонального розвитку.



Зазначають, що в результаті реалізації цього проєкту буде побудований стадіон європейського зразка з облаштованими біговими доріжками, футбольним полем, спортивним устаткуванням для проведення змагань з легкої атлетики, трибунами для глядачів та гравців.







Також проєктна документація передбачає проведення капітального ремонту спорткомплексу з басейном. За роки існування спортивна інфраструктура навчального закладу застаріла, обладнання та устаткування зносилося.







Голова ОДА Юрій Погуляйко переконаний, що будівництво нового, сучасного стадіону в рамках президентської програми дозволить залучити до занять спортом більше молоді та дітей, проводити на належному рівні змагання та підвищити спортивний престиж області.







Головне фото - ілюстративне.

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