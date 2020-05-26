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Військовим волинської бригади передали на Схід великодні паски. ФОТО

Військовим волинської бригади передали на Схід великодні паски. ФОТО
Понад дві сотні пасок до Великодня передали з Ковеля військовим 14-ї окремої механізованої бригади імені княза Романа Великого.

Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.

Такі великодні гостинці підготували нашим захисникам з ініціативи міського голови Ігоря Чайки.

На схід їх доправлять військові капелани Ігор Бігун та Юрій Здебський. Вони разом з протоієреєм, деканом Благовіщенського округу Ковельського деканату ПЦУ Василем Мичком та священником собору Михайлом Левочком освятили паски.

Кажуть, для кожного солдата найголовніше - увага. А у дні Воскресіння Христового ця паска принесе їм не тільки духмяність в окопи і землянки, але й любов ковельчан, додасть тепла і домашнього затишку. А ще - віри, що наш український народ згуртований у спільній справі.

Міський голова попросив капеланів передати найтепліші вітання військовим від усіх ковельчан: “Нехай дарунки, які ви завезете нашим хлопцям, нагадують їм про те, що тут їх чекають. Всі ми хочемо, шоб на нашу землю якнайшвидше прийшов мир. Всі ми пам'ятаємо, що їхня мужність там на сході, це — наш спокій тут, наша можливість працювати, зустрічати Великдень”.

На сайті міськради висловили вдячність усім, хто долучився до акції — директору Ковельського хлібокомбінату Івану Смітюху, Роману Дідицькому та мережі ресторанів “Класік”, Євгенію Кисільову - пекарня “Тоне”, Сергієві Біруку - ТзОв “Хліб”, отцю Василю та депутатам міської ради.

Військовим волинської бригади передали на Схід великодні паски. ФОТО
Військовим волинської бригади передали на Схід великодні паски. ФОТО
Військовим волинської бригади передали на Схід великодні паски. ФОТО
Військовим волинської бригади передали на Схід великодні паски. ФОТО
Військовим волинської бригади передали на Схід великодні паски. ФОТО
Військовим волинської бригади передали на Схід великодні паски. ФОТО
Військовим волинської бригади передали на Схід великодні паски. ФОТО

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Теги: Ковель, військові, волиснька бригада, Великдень, паски
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