Комунікації протікають протягом двох років: у Луцьку в багатоповерхівці 4 добу затоплює підвал. ВІДЕО





Про це розповіла Марина Котельчук.



Жінка каже: комунікації протікають протягом двох років.



Мешканці багатоповерхівки розповідають, неодноразово просили комунальників відреагувати на проблему. Марина Котельчук каже: ходила до фахівців житлово-комунального підприємства у п’ятницю, 23 квітня.



"Сказали, що в них насос поламався, вони не будуть качати воду, в суботу прийшли, подивились, відкрили люк, розвернулись і пішли. В неділю знов подала заявку, прийшли, подивилися і нема нічого", – розповідає Марина Котельчук.



27 квітня в післяобідню пору воду з підвалу відкачали, розповів директор другого ЖКП Микола Романюк. Каже, перший під”їзд багатоповерхівки є проблемним, там постійно забивається каналізація та протікають комунікації.



"Все, що могли – відкачали", – говорить директор ЖКП.



Комунальник розповів: головна причина постійних потопів у підвалі – застарілі комунікації, які виходять з ладу і потребують заміни. Замінити труби у всіх проблемних підвалах у підприємства немає фінансової можливості. Замінити комунікації на нові можна на умовах співфінансування – це коли 40 % вартості робіт і матеріалів оплачують власники квартир, 60 % – гроші міського бюджету. Поки що, говорить комунальник, це питання з жильцями багатоповерхівок не обговорював.



Зі слів Миколи Романюка на території, яку обслуговує ЖКП № 2, є 109 багатоквартирних будинків, яким від 30 до 60 років. Протягом тижня у чотирьох будинках мікрорайону відкачували воду з підвалів.







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